Нурмагомедов победил Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC

Вашингтон, , 08:36 — REGNUM Российский борец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов одолел ирландского бойца Конора Магрегора. Бой состоялся в ночь на 7 октября в рамках турнира UFC 229 в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

На кону стоял титул чемпионата UFC в легком весе. Нурмагомедов в четвертом раунде смог провести удушающий прием, и Макгрегор был вынужден сдаться. Нурмагомедов защитил свой титул чемпиона мира UFC в легком весе.

Для Нурмагомедова это уже 27-я победа в карьере. Он не проиграл ещё ни одного боя. Макгрегор проиграл в четвертый раз. Всего у него 21 победа в карьере.

Стоит отметить, что в тот же день в рамках турнира UFC состоялись бои ещё двух российских бойцов. Александр Волков проиграл американцу Деррику Льюису. Всего за 13 секунд до конца боя Льюис отправил Волкова в нокаут.

Яна Куницкая победила шведку Лину Лансберг по решению судей. Это её первая победа в UFC.