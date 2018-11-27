Не 100, а 150: в Дагестане продолжат ремонтировать школы

Махачкала, , 11:19 — REGNUM В 2019 году в Дагестане продолжат ремонтировать общеобразовательные учреждения. В рамках рабочего совещания 26 ноября глава республики Владимир Васильев заявил о намерении продолжить реализацию программы «100 школ». В ходе обсуждения инициативы было решено увеличить количество учреждений и назвать проект «150 школ». На его реализацию из республиканского бюджета будет выделено 300 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов рассказал о ходе реализации проекта «100 школ». По его словам, в ряде муниципалитетов работы уже завершены с опережением, в других городах и районах они ещё продолжаются.

В школах проводится замена кровли, окон, полов, установка средств противопожарной и антитеррористической безопасности. Кроме того, осуществляется пристройка новых туалетов, если действующие располагаются за пределами учреждения.

По словам министра, в ряде муниципалитетов удалось сэкономить средства, и они просят вернуть эти деньги для проведения дополнительных работ. Глава республики Владимир Васильев к просьбе отнесся с пониманием.

«Мы будем всячески поддерживать эффективное использование средств и экономию и, как минимум, оставлять эти деньги для увеличения объемов различных социальных работ», — заявил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в рамках проекта «100 школ» в Дагестане планируется отремонтировать 117 общеобразовательных учреждений в 43 муниципалитетах республики. Наибольшее число обновляемых школ приходится на Махачкалу — 41.

Проект реализуется как за счёт средств из регионального бюджета, так и при участии меценатов. Общий объем финансирования программы составил 313,6 млн рублей.

По данным министерства образования и науки Дагестана, в республике сегодня насчитывается около 1,5 тыс. школ. На момент начала реализации проекта в аварийном или ветхом состоянии из них находились более 260, ещё около 550 учреждений нуждались в капитальном ремонте.