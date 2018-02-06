Врио премьер-министра Дагестана и его замов обвиняют в хищениях по-крупному

Махачкала, , 12:02 — REGNUM В уголовных делах о мошенничестве, в котором обвинили задержанных вчера, 5 февраля, премьер-министра Дагестана, двух его заместителей и министра образования, идет речь о крупных хищениях бюджетных средств. Об этом ИА REGNUM 6 февраля сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Так, министра образования Шахабаса Шахова и врио председателя правительства Абдусамада Гамидова подозревают в нанесении ущерба на сумму почти 20 млн рублей при покупке здания под детский сад. Событие произошло еще в 2014 году. Шахов как распорядитель бюджетных средств, выделяемых республике по программе «Образование», подготовил документы для покупки здания бывшего ресторана «Шуринка» с земельным участком в селе Халимбекаул Буйнакского района под размещение детского сада.

На их основании Гамидов издал распоряжение о включении данного детского сада в перечень заказчиков — застройщиков объектов за счет средств федерального и республиканского бюджетов. Таким образом, за здание стоимостью около 12 млн рублей было заплачено из бюджета региона 31,8 млн рублей.

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Еще один эпизод мошенничества, который предъявили Гамидову и его заместителю Раюдину Юсуфову, связан с реконструкцией здания под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства. Работы выполнялись наемными рабочими за наличный расчет. Зная это, Гамидов и Юсуфов в соучастии с иными лицами решили провести формальный открытый аукцион, чтобы заключить государственный контракт с ООО «Гранд-Строй».

Были составлены фиктивные акты о приемке выполненных работ, на расчетный счет компании были перечислены денежные средства, которые были похищены. Всего с 2013 по 2014 год на этом объекте было украдено свыше 41 млн рублей.

Еще один заместитель Гамидова — Шамиль Исаев обвиняется в том, что при его участии из бюджета было похищено 35 млн рублей. По версии следствия, у него в собственности с 2011 года находилась туристическая база «Орлиное гнездо». Он передал ее во владение ООО «Маяк», которым сам руководил через подконтрольного директора. Благодаря усилиям вице-премьера база в 2014 году была включена в республиканскую адресную инвестиционную программу, по которой на создание инженерной инфраструктуры были выделены бюджетные средства. В результате необоснованного завышения сметной стоимости работ бюджет потерял 35 млн рублей.

В настоящее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте всех задержанных.

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Как сообщало ИА REGNUM, вчера, 5 февраля, в Дагестане после проведенных обысков в домах были задержаны врио председателя правительства Абдусамад Гамидов, врио вице-премьера Шамиль Исаев, врио вице-премьера Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования Шахабас Шахов.

Все задержанные были самолетом переправлены в Москву. Уголовное дело расследуется главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации. Сегодня, задержанным дагестанским чиновникам было предъявлено обвинение по статье УК РФ «Мошенничество» по факту хищения денежных средств, выделенных из бюджета Республики Дагестан для реализации социальных программ на территории региона.

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