В Дагестане задержан брат экс-главы республики Рамазана Абдулатипова

Махачкала, , 14:42 — REGNUM В Дагестане задержан депутат Народного собрания Раджаб Абдулатипов, являющийся братом бывшего главы региона Рамазана Абдулатипова. Задержание несколько минут назад провели сотрудники ФСБ, пишет «Черновик».

В настоящее время задержанный находится в здании УФСБ по Дагестану. По данным издания, спецмероприятия проводила группа сотрудников ФСБ, которая прибыла в регион сегодня, 26 сентября.

Отметим, что официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, в июне 2018 года СМИ уже публиковали информацию о задержании председателя парламентского комитета по образованию, науке и культуре Раджаба Абдулатипова. Якобы он был задержан в аэропорту «Шереметьево» при попытке покинуть Россию. При этом издания сообщали, что брата экс-главы Дагестана подозревают в тяжком преступлении.

Однако сам Рамазан Абдулатипов опроверг эту информацию, сообщив, что его брат находится в отпуске на Алтае, и вообще, он не из тех людей, которые могут быть замешаны в преступлениях.

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