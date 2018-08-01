Среда, 1 Августа 2018 года
10:30:16 МСК

Две тысячи человек ищут восьмилетнюю девочку, пропавшую в Дагестане

Происшествия

Поиски продолжаются уже третьи сутки

Махачкала, 1 августа 2018, 10:07 — REGNUM  В Дагестане продолжаются поиски девочки, пропавшей 29 июля. К ним подключились уже более двух тысяч человек, в том числе около 250 сотрудников отдела МВД по Каспийску и центрального аппарата МВД и более тысячи добровольцев.

На помощь местным поисковикам прибыли специалисты из московского поискового отряда «Лиза Алерт», которые уже более восьми лет занимаются поисками пропавших людей. В Следственном комитете ИА REGNUM сообщили, что следователи опросили более 40 человек, провели поквартирный обход дома, где проживала девочка. Изъяты и изучаются записи с камер видеонаблюдения, находящихся на ближайших к дому объектах.

Для оказания практической помощи направлена группа криминалистов отдела криминалистики следственного управления. Работа ведется в круглосуточном режиме, но результатов пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, восьмилетняя девочка пропала 29 июля в Каспийске. Ребенок вышел в магазин из дома, расположенного по улице Генерала Омарова, и до сих пор не вернулся. В полиции объявлен розыск, Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего».

Читайте ранее в этом сюжете: В Дагестане второй день ищут пропавшую девочку, возбуждено дело об убийстве

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Исчезновения и поиски людей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить