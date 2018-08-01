Две тысячи человек ищут восьмилетнюю девочку, пропавшую в Дагестане

Махачкала, , 10:07 — REGNUM В Дагестане продолжаются поиски девочки, пропавшей 29 июля. К ним подключились уже более двух тысяч человек, в том числе около 250 сотрудников отдела МВД по Каспийску и центрального аппарата МВД и более тысячи добровольцев.

На помощь местным поисковикам прибыли специалисты из московского поискового отряда «Лиза Алерт», которые уже более восьми лет занимаются поисками пропавших людей. В Следственном комитете ИА REGNUM сообщили, что следователи опросили более 40 человек, провели поквартирный обход дома, где проживала девочка. Изъяты и изучаются записи с камер видеонаблюдения, находящихся на ближайших к дому объектах.

Для оказания практической помощи направлена группа криминалистов отдела криминалистики следственного управления. Работа ведется в круглосуточном режиме, но результатов пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, восьмилетняя девочка пропала 29 июля в Каспийске. Ребенок вышел в магазин из дома, расположенного по улице Генерала Омарова, и до сих пор не вернулся. В полиции объявлен розыск, Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего».

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