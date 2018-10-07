Нурмагомедов: Путин позвонил и поздравил с победой

Лас-Вегас, США, , 11:16 — REGNUM Российский боец Хабиб Нурмагомедов, победивший сегодня, 7 октября, ирландского бойца Конора Макгрегора в поединке за звание чемпиона мира по вресии UFC в легком весе, заявил, что после победы ему позвонил президент Российской Федерации Владимир Путин и поздравил с победой. Об этом Нурмагомедов рассказал на пресс-конференции после боя.

Напомним, в ночь на 7 октября в Лас-Вегасе состоялся поединок за звание чемпиона UFC в легком весе между Макгрегором и Нурмагомедовым. В четвертом раунде Нурмагомедов провел стремительную атаку и удушающим приемом принудил Макгрегора к капитуляции.

Однако сразу после боя началась массовая драка в зрительном зале с участием как самих бойцов и членов их команд, так и зрителей. Дерущихся разнимала полиция. Трое членов команды Нурмагомедова были задержаны.

После того как страсти улеглись, бойцы дали пресс-конференции. Нурмагомедов заявил, что российский лидер Владимир Путин лично позвонил ему и поздравил с победой.

«Путин позвонил после всего этого, поздравил меня с победой и сказал, что очень горд», — рассказал Нурмагомедов.

Также российский боец извинился за драку после боя и посетовал, что сейчас больше обсуждают именно этот инцидент, а не тот факт, что Макгрегор крайне некрасиво отзывался о его религии и отце.