Владельцы АЗС в Дагестане не стали ждать «пролетарского гнева» Васильева

Махачкала, , 12:39 — REGNUM Дагестанские владельцы автозаправочных станций правильно поняли слова врио главы республики Владимира Васильева о «пролетарском гневе», который он готов обрушить на предпринимателей, работающих «по-серому». По итогам первого полугодия 2018 налоговые отчисления от деятельности АЗС выросли почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом доложил заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Дагестану Нурулла Хизриев на встрече с журналистами. Он отметил, что за шесть месяцев 2018 года собрано налогов на сумму 107 млн рублей, в то время как годом ранее предприниматели перечислили всего 36 млн рублей. Всего, по предварительным подсчетам, все автозаправочные комплексы недоплачивали более 250 млн рублей, подчеркнул замглавы УФНС по Дагестану.

«Есть заправки, которые услышали руководство республики, а есть те, что пытаются каким-то образом схитрить. С ними у нас другие методы работы», — цитирует Хизриева РИА «Дагестан».

По словам замглавы управления, продолжается работа в направлении узаконивания трудовых отношений с работниками АЗС. За полгода удалось официально трудоустроить более 600 человек.

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Напомним, в феврале 2018 года врио главы Дагестана Владимир Васильев призвал владельцев частных АЗС вывести свой бизнес из тени, узаконить отношения с работниками и платить налоги в полном объеме. На встрече с предпринимателями он пообещал обрушить «весь пролетарский гнев» на тех, кто не прислушается к требованию властей.