Новый глава Дагестана рассказал, чем займется после своего назначения

Махачкала, , 14:07 — REGNUM В своей предвыборной программе избранный сегодня, 9 сентября, парламентом Дагестана глава республики Владимир Васильев высказал благодарность президенту России Владимиру Путину, оказавшему доверие и включившему его в список кандидатов на должность главы республики. Васильев перечислил основные задачи, которые он видит перед собой в случае избрания на пост руководителя региона.

Среди них — продолжение борьбы с коррупцией. Васильев напомнил, что по его просьбе надзорные органы проводят проверки во всех сферах Дагестана, выявлены высокопоставленные коррупционеры в высших эшелонах власти.

На посты, оказавшиеся свободными после кадровой чистки будут назначаться новые лица, прошедшие открытый конкурс «Мой Дагестан». И это вторая задача, по словам Васильева, — формирование новых органов власти.

Одной из приоритетных целей для себя, как отметил Васильев, он видит борьбу с теневой экономикой, увеличение благосостояния жителей региона путем увеличения зарплаты.

«Мы собираем намного меньше налогов, чем в других регионах страны. Руководитель налоговой службы уволен с работы, как и остальные представители ведомства, не сумевшие провести работу должным образом», — напомнил Васильев в своей предвыборной речи.

По словам Васильева, республика должна принимать участие во всех федеральных и национальных проектах, за это будет отвечать лично правительство Дагестана. Пообещал в своей программной речи Васильев также оказывать помощь перспективным производствам и инвесторам.

Продолжатся работы по приведению в порядок архитектурного облика населенных пунктов, где имеются большие проблемы, как отметил Васильев, вследствие того, что выявлено около 400 многоэтажных домов, построенных незаконно.

«Мы вместе продолжим работу по выполнению указов президента Путина для будущего нашей республики», — заявил Владимир Васильев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования депутаты парламента Дагестана выбрали нового главу республики на ближайшие пять лет. Им стал Владимир Васильев, назначенный президентом РФ Владимиром Путиным 3 октября 2017 года врио главы региона. За Васильева проголосовали 77 народных избранников. Два других претендента на пост главы Дагестана Камил Давдиев и Махмуд Махмудов получили пять и четыре голоса соответственно.