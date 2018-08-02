Задержан главный фигурант дела о липовых инвалидах в Дагестане

Махачкала, , 10:09 — REGNUM Главу бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомеда Махачева задержали. Объявленный в международный розыск по уголовному делу о создании преступного сообщества, взятках, подлоге и мошенничестве, он скрывался в Чечне.

В ночь на 2 августа силовики задержали его в Грозном и доставили в один из СИЗО Махачкалы, пишет РИА «Дагестан».

Напомним, в отношении Магомеда Махачева было возбуждено уголовное дело. Сам он скрылся от следствия, предполагалось, что на Украине. Махачева объявили в международный розыск.

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Как сообщало ИА REGNUM, в уголовном деле о липовых инвалидах несколько десятков фигурантов. По версии следствия, глава главного бюро медико-социальной экспертизы Магомед Махачев сколотил преступную группу, в которую входили несколько десятков человек, в том числе руководители нескольких подведомственных территориальных бюро. Среди фигурантов уголовного дела несколько родственников Махачева.

Злоумышленники промышляли тем, что устанавливали липовые инвалидности жителям Дагестана. Число таких «инвалидов» превышает несколько сотен человек. По данным СКР, у самого Махачева обнаружено имущества на миллиарды рублей.

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Задержаны три заместителя главы бюро медсоцэкспертизы Дагестана