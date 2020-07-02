«Трудовая биография», миллион голосов приблизили Саратов к получению звания
2 июля столице Саратовской области присвоено звание «Город трудовой доблести». В поддержку этой инициативы свои подписи поставили более миллиона человек.
Безусловно, заслуживает: Травников поздравил Новосибирск с почётным званием
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил жителей региона с присвоением Новосибирску почётного звания РФ «Город трудовой доблести», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Я поздравляю всех нас с приятным известием: Новосибирску присвоено почётное звание «Город трудовой доблести», — сказал Травников. — Новосибирск, безусловно, заслуживает этого. В годы войны наш город трудился, ковал оружие Победы и развивался. Стремился в будущее, как сейчас мы говорим. Новосибирск бережно хранил бесценные культурные богатства России. И создавал новые ценности — такие, как наш знаменитый Театр оперы и балета — ровесник Победы. Мы заслужили этого решения, потому что в этом году мы очень хотели этого. Мы активно поддерживали эту инициативу. И я хочу поблагодарить всех новосибирцев, кто поставил свои подписи за Новосибирск».
Глава Новгородской области поздравил город Боровичи с почетным званием
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на своей странице в соцсети поздравил жителей города Боровичи и Боровичского района с присвоением городу статуса «Города трудовой доблести» за ту роль, которую этот населенный пункт на юго-востоке Новгородчины сыграл в годы Великой Отечественной войны, став городом-госпиталем для раненых бойцов Красной армии.
Губернатор: нижегородцы являются достойными потомками тружеников-горьковчан
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что присвоение Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести» является историческим событием для региона.
Трудовые подвиги жителей Новокузнецка признаны на уровне страны — Цивилёв
На площади Побед в Новокузнецке проходит торжественный концерт. Новокузнечане празднуют присвоение муниципалитету почётного звания «Город трудовой доблести».
«От души поздравляю Новокузнецк и весь Кузбасс с этим эпохальным событием, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Теперь трудовые подвиги жителей Новокузнецка признаны на уровне всей страны. Южная столица Кузбасса этого достойна, ведь город внёс значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Кроме того, что город ковал победу глубоко в тылу, 64 тысячи новокузнечан ушли на фронт, каждый четвертый из них — не вернулся».
Труженица тыла поддержала присвоение Екатеринбургу почётного звания
Ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла Александра Корешкова высказалась в поддержку присвоения звания «Город трудовой доблести» Екатеринбургу.
В России появится двадцать «городов трудовой доблести»
Двадцать городов России получат звание «Города трудовой доблести» в знак признания их заслуг в годы Великой Отечественной войны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июля заявил президент Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа».
В Ульяновске в годы войны особенно отличились женские бригады,"работницам в которых было по 16−17 лет», — они трудились по 12−14 часов. В 1942 году на автозаводе стали собирать автомобили ЗИС-5 — всего за годы войны было отправлено на фронт порядка 7,8 тыс. транспортных средств. В годы войны каждый третий патрон изготовлен на патронном заводе имени Володарского, а каждая четвертая шинель из сукна произведена на ульяновских фабриках.
Подробнее: РАН поддержала присвоение Ульяновску звания «Город трудовой доблести»
Четыре города Уральского ФО получат звание «Город трудовой доблести»
В Уральском федеральном округе четыре города получат почётное звание «Город трудовой доблести». Среди них Екатеринбург, Нижний Тагил и Челябинск, известные под неофициальным наименованием «Танкоград», а также Магнитогорск.
Путин отметил работу Нижнего Новгорода по званию «Город трудовой доблести»
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу оргкомитета «Победы» о присвоении звания «Город трудовой доблести» Нижнему Новгороду. Он заявил, что пример Нижнего Новгорода является показательным.
Новокузнецк стал «Городом трудовой доблести»
Новокузнецку присвоено звание «Город трудовой доблести». Соответствующее решение принято сегодня, 2 июля, на заседании оргкомитета «Победа». Его поддержал президент РФ Владимир Путин.
«За бесперебойное производство военной и гражданской продукции предприятия этих городов были неоднократно удостоены орденов и красных знамен Государственного комитета обороны, — сказал Владимир Путин на заседании оргкомитета. — Многочисленные факты личного мужества, трудового героизма жителей документально подтверждены».
Напомним, 14 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин внес законопроект, которым предлагается установить России почетное звание «Город трудовой доблести». Оно будет присваиваться российским городам, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы», обеспечив «бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях» и проявив"массовый трудовой героизм и самоотверженность».
Основанием для присвоения звания может стать награждение предприятий государственными наградами или вручение им переходящих красных знамен Государственного комитета обороны СССР, награждение работников предприятий госнаградами, а также документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941 — 1945 годах.
Закон был принят Государственной думой 20 февраля и одобрен Советом Федерации 26 февраля 2020 года.
1 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон.
Заслужил это признание»: Новосибирск стал «Городом трудовой доблести
Город Новосибирск получил высокое звание «Город трудовой доблести». Решение принято сегодня, 2 июля, на заседании оргкомитета «Победа». Инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин.
«Наш город заслужил это признание, — прокомментировал решение мэр Новосибирска Анатолий Локоть на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». — В годы войны в Новосибирск эвакуировали десятки заводов, институтов, учреждений культуры. 1418 дней и ночей новосибирцы стояли у станков, обеспечивая фронт боеприпасами, орудиями, техникой, амуницией и многим другим. Они внесли огромный вклад в Победу советского народа в самой кровопролитной войне в истории человечества».
Казани будет присвоено звание «Город трудовой доблести»
Сегодня, 2 июля президент России Владимир Путин поддержал инициативу оргкомитета «Победа» о присвоении Казани звания «Город трудовой доблести».
Президент пожелал здоровья и новых трудовых свершений всем жителям городов, которым будет присвоено звание «Города трудовой доблести».
«Сейчас от всей души поздравляю жителей этих городов: жителей Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Челябинска и Самары, Перми, Нижнего Тагила, Саратова, Омска, Казани, Новосибирска, Ярославля, Магнитогорска, Ижевска, Уфы, Томска, Ульяновска и Иванова, Новокузнецка, Иркутска и Боровичей», — перечислил Путин.
Восемь городов Поволжья получат звание «Город трудовой доблести»
В список 20 городов, которые в год 75-летия Победы получат почётное звание «Город трудовой доблести», вошли восемь городов Поволжья.
Путин подчеркнул, что необходимо всегда учитывать мнение людей, искреннюю и широкую народную поддержку инициативе присвоения почётного высокого звания «Город трудовой доблести».
«Все необходимые документы подпишу в самое ближайшее время», — указал президент.
«Мне кажется, ничто не препятствует реализации предложений наших коллег присвоить почётные звания города трудовой доблести сразу 20 городам. Аргументы здесь очевидные и убедительные, и полностью соответствуют порядку и критериям федерального закона», — заявил Путин.
Губернатор Текслер: Вклад Челябинска и Магнитогорска невозможно переоценить
Челябинск и Магнитогорск заслужили звания городов трудовой доблести по праву. Об этом заявил губернатор Южного Урала Алексей Текслер, комментируя решение о присвоении им такого звания.
«Горжусь, что наши города удостоились этого звания. Особенно ценно, что были услышаны голоса жителей городов, которые выразили свое мнение на участках для голосования 1 июля», — сказал глава региона.
Властям необходимо оправдать высокое доверие граждан РФ — Путин
Результаты голосования по поправкам к Конституции РФ говорят о том, что большая часть граждан РФ верят в возможность властей выполнять свою работу лучше. Об этом сегодня, 2 июля, в ходе заседания оргкомитета «Победа» заявил президент РФ Владимир Путин.
«В этом отношении показателен, конечно, пример Нижнего Новгорода. Его предприятия за трудовой героизм в годы Великой Отечественной войны имеют наибольшее число наград. А внуки и правнуки тех, кто безо сна и отдыха под бомбёжками работал на этих предприятиях, собрали 846 тыс. подписей», — заявил Путин.
Путин поддержал присвоение Ижевску звания «Город трудовой доблести»
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о присвоении Ижевску звания «Город трудовой доблести».
Путин поддержал присвоение Иванову звания «Город трудовой доблести»
Путин назвал Россию ещё во многом уязвимой
Россия ещё во многом уязвима, на укрепление стабильности нужно время. Об этом заявил 2 июля президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа».
"Мы во многом еще очень уязвимы, у нас многое, как говорят в народе, сделано пока «на живую нитку», — сказал глава государства.
Турчак: на сегодняшний день собрано более 7 млн 800 тыс. подписей по всей стране на получение почётных званий. Лидерами стали Уфа, Нижний Новгород, Самара, Саратов, Новосибирск и Челябинск. В Уфе проголосовало более 1 млн 200 тыс. человек.
Новосибирск — центр радио‑ и оптической продукции.
Также на заседании обратили внимание на Ярославль.
«Ярославские шины, подсчитано, могли бы одеть 800 танковых, 14 тыс. авиатехники и 3,5 тыс. артиллерийских полков. Именно благодаря ярославским понтонам стало возможно форсирование крупных рек при наступлении Крайной армии», — рассказали президенту во время совещания.
50% Т-34 было спроизведено в Нижнем Тагиле, броня каждого третьего танка — также Нижний Тагил.
Путин: руководство РФ должно сделать всё, чтобы оправдать доверие людей
Российское руководство всех уровней обязано сделать всё, чтобы оправдать доверие граждан. Об этом заявил 2 июля президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа», которое проходит по видеосвязи.
«Так называемое расширенное правительство — от муниципалитетов до президента — обязано сделать все, чтобы оправдать это высокое доверие людей», — сказал Путин.
Челябинск — треть всей производимой танковой продукции.
90% штурмовиков произвели на Самаре.
Путин заявил об отсутствии срока давности преступлений нацистов
Преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давности. Об этом сегодня, 2 июля, в ходе заседания оргкомитета «Победа заявил президент РФ Владимир Путин.
Сбор подписей за присвоение Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести» стартовал ещё в начале февраля. Сбор подписей организовало региональное отделение «Единой России». В декабре 2019 года секретарь генсовета партии Андрей Турчак выразил уверенность, что Нижний Новгород имеет полное право претендовать на это высокое звание. На встрече с партийным активом области он отметил, что каждый второй автомобиль, каждый третий танк, каждая четвертая артустановка изготавливались именно в Нижнем Новгороде.
Лидеры рейтинга городов, имеющих наибольшие заслуги и обладающие наибольшим количеством орденов: первым выступает Нижний Новгород, за ним следуют Екатеринбург, Самара, Пермь, Челябинск, Саратов, Нижний Тагил, Омск, Казань и Новосибирск.
Все эти города занимали свою нишу в оборонной промышленности, но по объёму производства им равных не было.
Горький — это кузница Победы: нижегородский губернатор
При подготовке заявки о возможности присвоения Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести» был проведён огромный объём работы с архивными документами. Значительную часть составляют архивы о строительстве Горьковского оборонительного рубежа. Об этом заявил ИА REGNUM губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Всего на получение звания «Город трудовой доблести» претендовали порядка 70 городов.
Ижевск претендует на звание «Город трудовой доблести»: идёт голосование
1 июля глава Ижевска Олег Бекмеметьев подвел предварительные итоги сбора подписей за присвоение столице Удмуртии почетного звания «Город трудовой доблести». За семь дней общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ более 250 тыс. ижевчан, пришедших на избирательные участки, поддержали инициативу о присвоении городу этого высокого статуса. Ранее было собрано ещё порядка 150 тысяч подписей за эту инициативу.
Преступление нацистов, геноцид в отношении народов СССР не имеют срока данности, и такая оценка должна быть незыблемой в нашем законодательстве и системе международного права — ведомства и министерства должны вести постоянную работу в этом направлении, указал президент.
Путин: довоенный Ржев насчитывал до 56 тыс. жителей. Когда его освободили, там осталось не более 300 человек.
Ходатайство о звании «Город трудовой доблести» для Иванова направили Путину
Ходатайство о присвоении звания «Город трудовой доблести» Иванову было направлено в адрес президента в марте 2020 года.
Звание «Город трудовой доблести» поможет подчеркнуть самоотверженный подвиг тружеников тыла.
«Сегодня поражает, как люди решали задачи столь немыслимой сложности. Работали на пределе человеческих возможностей — много примеров, когда не только рабочие, но и руководители предприятий и министры умирали там в грязи, умирали, когда ставили старые предприятия на новом месте», — указал президент.
Путин поблагодарил участников подготовки торжеств по случаю Победы
Искреннюю благодарность выразил президент России Владимир Путин всем, кто участвовал в подготовке праздничных мероприятий по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он заявил 2 июля на заседании оргкомитета «Победа».
В 2020 году «Бессмертный полк» прошёл в первой итерации в формате онлайн — было размещено 3 млн анкет ветеранов, а видеотрансляция их имён продолжалась 20 суток
Российский организационный комитет «Победа» является совещательным и консультативным органом при президенте Российской Федерации и образуется в целях проведения единой государственной политики в области патриотического воспитания граждан Российской Федерации и в отношении ветеранов.
За «Город трудовой доблести» проголосовали более 500 тысяч новосибирцев
Жители Новосибирской области параллельно с общероссийским голосованием по внесению поправок в Конституцию РФ участвовали в сборе подписей за присвоение Новосибирску почётного звания РФ «Город трудовой доблести». По данным министерства региональной политики, инициативу поддержали более 500 тысяч новосибирцев.
Путин поблагодарил добровольцев за помощь ветеранам в месяцы пандемии
В России была проведена колоссальная работа по проведению торжественных мероприятий в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июля заявил президент Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа».