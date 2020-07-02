2 Июля
 
16:44

«Трудовая биография», миллион голосов приблизили Саратов к получению звания

2 июля столице Саратовской области присвоено звание «Город трудовой доблести». В поддержку этой инициативы свои подписи поставили более миллиона человек.

16:35

Безусловно, заслуживает: Травников поздравил Новосибирск с почётным званием

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил жителей региона с присвоением Новосибирску почётного звания РФ «Город трудовой доблести», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я поздравляю всех нас с приятным известием: Новосибирску присвоено почётное звание «Город трудовой доблести», — сказал Травников. — Новосибирск, безусловно, заслуживает этого. В годы войны наш город трудился, ковал оружие Победы и развивался. Стремился в будущее, как сейчас мы говорим. Новосибирск бережно хранил бесценные культурные богатства России. И создавал новые ценности — такие, как наш знаменитый Театр оперы и балета — ровесник Победы. Мы заслужили этого решения, потому что в этом году мы очень хотели этого. Мы активно поддерживали эту инициативу. И я хочу поблагодарить всех новосибирцев, кто поставил свои подписи за Новосибирск».

16:22

Глава Новгородской области поздравил город Боровичи с почетным званием

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на своей странице в соцсети поздравил жителей города Боровичи и Боровичского района с присвоением городу статуса «Города трудовой доблести» за ту роль, которую этот населенный пункт на юго-востоке Новгородчины сыграл в годы Великой Отечественной войны, став городом-госпиталем для раненых бойцов Красной армии.

16:21

Губернатор: нижегородцы являются достойными потомками тружеников-горьковчан

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что присвоение Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести» является историческим событием для региона.

16:19

Трудовые подвиги жителей Новокузнецка признаны на уровне страны — Цивилёв

На площади Побед в Новокузнецке проходит торжественный концерт. Новокузнечане празднуют присвоение муниципалитету почётного звания «Город трудовой доблести».

«От души поздравляю Новокузнецк и весь Кузбасс с этим эпохальным событием, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Теперь трудовые подвиги жителей Новокузнецка признаны на уровне всей страны. Южная столица Кузбасса этого достойна, ведь город внёс значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Кроме того, что город ковал победу глубоко в тылу, 64 тысячи новокузнечан ушли на фронт, каждый четвертый из них — не вернулся».

16:18

Екатеринбург. Алексей Колчин © ИА REGNUM

16:16

Труженица тыла поддержала присвоение Екатеринбургу почётного звания

Ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла Александра Корешкова высказалась в поддержку присвоения звания «Город трудовой доблести» Екатеринбургу.

16:14

В России появится двадцать «городов трудовой доблести»

Двадцать городов России получат звание «Города трудовой доблести» в знак признания их заслуг в годы Великой Отечественной войны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июля заявил президент Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа».

16:11

В Ульяновске в годы войны особенно отличились женские бригады,"работницам в которых было по 16−17 лет», — они трудились по 12−14 часов. В 1942 году на автозаводе стали собирать автомобили ЗИС-5 — всего за годы войны было отправлено на фронт порядка 7,8 тыс. транспортных средств. В годы войны каждый третий патрон изготовлен на патронном заводе имени Володарского, а каждая четвертая шинель из сукна произведена на ульяновских фабриках.

Подробнее: РАН поддержала присвоение Ульяновску звания «Город трудовой доблести»

16:11
16:09

Челябинск. Александр Комаров © ИА REGNUM

16:05

Четыре города Уральского ФО получат звание «Город трудовой доблести»

В Уральском федеральном округе четыре города получат почётное звание «Город трудовой доблести». Среди них Екатеринбург, Нижний Тагил и Челябинск, известные под неофициальным наименованием «Танкоград», а также Магнитогорск.

16:05

Памятник Преемственность поколений. Новосибирск. Ольга Шматова © ИА Красная Весна

16:03

Федеральный закон от 01.03.2020 № 41-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести»

16:03

Путин отметил работу Нижнего Новгорода по званию «Город трудовой доблести»

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу оргкомитета «Победы» о присвоении звания «Город трудовой доблести» Нижнему Новгороду. Он заявил, что пример Нижнего Новгорода является показательным.

16:03

Новокузнецк стал «Городом трудовой доблести»

Новокузнецку присвоено звание «Город трудовой доблести». Соответствующее решение принято сегодня, 2 июля, на заседании оргкомитета «Победа». Его поддержал президент РФ Владимир Путин.

«За бесперебойное производство военной и гражданской продукции предприятия этих городов были неоднократно удостоены орденов и красных знамен Государственного комитета обороны, — сказал Владимир Путин на заседании оргкомитета. — Многочисленные факты личного мужества, трудового героизма жителей документально подтверждены».

15:57

Напомним, 14 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин внес законопроект, которым предлагается установить России почетное звание «Город трудовой доблести». Оно будет присваиваться российским городам, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы», обеспечив «бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях» и проявив"массовый трудовой героизм и самоотверженность».

Основанием для присвоения звания может стать награждение предприятий государственными наградами или вручение им переходящих красных знамен Государственного комитета обороны СССР, награждение работников предприятий госнаградами, а также документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941 — 1945 годах.

Закон был принят Государственной думой 20 февраля и одобрен Советом Федерации 26 февраля 2020 года.

1 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон.

15:54

Заслужил это признание»: Новосибирск стал «Городом трудовой доблести

Город Новосибирск получил высокое звание «Город трудовой доблести». Решение принято сегодня, 2 июля, на заседании оргкомитета «Победа». Инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин.

«Наш город заслужил это признание,прокомментировал решение мэр Новосибирска Анатолий Локоть на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». — В годы войны в Новосибирск эвакуировали десятки заводов, институтов, учреждений культуры. 1418 дней и ночей новосибирцы стояли у станков, обеспечивая фронт боеприпасами, орудиями, техникой, амуницией и многим другим. Они внесли огромный вклад в Победу советского народа в самой кровопролитной войне в истории человечества».

15:53

Памятник труженикам тыла Великой отечественной войны в Омске. Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

15:52

Казани будет присвоено звание «Город трудовой доблести»

Сегодня, 2 июля президент России Владимир Путин поддержал инициативу оргкомитета «Победа» о присвоении Казани звания «Город трудовой доблести».

15:50

Президент пожелал здоровья и новых трудовых свершений всем жителям городов, которым будет присвоено звание «Города трудовой доблести».

15:49

«Сейчас от всей души поздравляю жителей этих городов: жителей Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Челябинска и Самары, Перми, Нижнего Тагила, Саратова, Омска, Казани, Новосибирска, Ярославля, Магнитогорска, Ижевска, Уфы, Томска, Ульяновска и Иванова, Новокузнецка, Иркутска и Боровичей», — перечислил Путин.

15:47

Восемь городов Поволжья получат звание «Город трудовой доблести»

В список 20 городов, которые в год 75-летия Победы получат почётное звание «Город трудовой доблести», вошли восемь городов Поволжья.

15:47

Путин подчеркнул, что необходимо всегда учитывать мнение людей, искреннюю и широкую народную поддержку инициативе присвоения почётного высокого звания «Город трудовой доблести».

«Все необходимые документы подпишу в самое ближайшее время», — указал президент.

15:44

«Мне кажется, ничто не препятствует реализации предложений наших коллег присвоить почётные звания города трудовой доблести сразу 20 городам. Аргументы здесь очевидные и убедительные, и полностью соответствуют порядку и критериям федерального закона», — заявил Путин.

15:44

Губернатор Текслер: Вклад Челябинска и Магнитогорска невозможно переоценить

Челябинск и Магнитогорск заслужили звания городов трудовой доблести по праву. Об этом заявил губернатор Южного Урала Алексей Текслер, комментируя решение о присвоении им такого звания.

«Горжусь, что наши города удостоились этого звания. Особенно ценно, что были услышаны голоса жителей городов, которые выразили свое мнение на участках для голосования 1 июля», — сказал глава региона.

15:44

Властям необходимо оправдать высокое доверие граждан РФ — Путин

Результаты голосования по поправкам к Конституции РФ говорят о том, что большая часть граждан РФ верят в возможность властей выполнять свою работу лучше. Об этом сегодня, 2 июля, в ходе заседания оргкомитета «Победа» заявил президент РФ Владимир Путин.

15:43

«В этом отношении показателен, конечно, пример Нижнего Новгорода. Его предприятия за трудовой героизм в годы Великой Отечественной войны имеют наибольшее число наград. А внуки и правнуки тех, кто безо сна и отдыха под бомбёжками работал на этих предприятиях, собрали 846 тыс. подписей», — заявил Путин.

15:43

Путин поддержал присвоение Ижевску звания «Город трудовой доблести»

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о присвоении Ижевску звания «Город трудовой доблести».

15:43

Путин поддержал присвоение Иванову звания «Город трудовой доблести»

«Если не Иваново, то какие города еще могут претендовать на это звание?» — говорил ранее Владимир Путин во время своей поездки в Иваново.

15:41

Путин назвал Россию ещё во многом уязвимой

Россия ещё во многом уязвима, на укрепление стабильности нужно время. Об этом заявил 2 июля президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа».

"Мы во многом еще очень уязвимы, у нас многое, как говорят в народе, сделано пока «на живую нитку», — сказал глава государства.

15:39

Турчак: на сегодняшний день собрано более 7 млн 800 тыс. подписей по всей стране на получение почётных званий. Лидерами стали Уфа, Нижний Новгород, Самара, Саратов, Новосибирск и Челябинск. В Уфе проголосовало более 1 млн 200 тыс. человек.

15:36

Новосибирск — центр радио‑ и оптической продукции.

Также на заседании обратили внимание на Ярославль.

«Ярославские шины, подсчитано, могли бы одеть 800 танковых, 14 тыс. авиатехники и 3,5 тыс. артиллерийских полков. Именно благодаря ярославским понтонам стало возможно форсирование крупных рек при наступлении Крайной армии», — рассказали президенту во время совещания.

15:34

На заседании Российского организационного комитета «Победа». kremlin.ru

15:33

50% Т-34 было спроизведено в Нижнем Тагиле, броня каждого третьего танка — также Нижний Тагил.

15:33

Путин: руководство РФ должно сделать всё, чтобы оправдать доверие людей

Российское руководство всех уровней обязано сделать всё, чтобы оправдать доверие граждан. Об этом заявил 2 июля президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа», которое проходит по видеосвязи.

«Так называемое расширенное правительство — от муниципалитетов до президента — обязано сделать все, чтобы оправдать это высокое доверие людей», — сказал Путин.

15:32

Челябинск — треть всей производимой танковой продукции.

15:32

90% штурмовиков произвели на Самаре.

15:32

Путин заявил об отсутствии срока давности преступлений нацистов

Преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давности. Об этом сегодня, 2 июля, в ходе заседания оргкомитета «Победа заявил президент РФ Владимир Путин.

15:32

Сбор подписей за присвоение Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести» стартовал ещё в начале февраля. Сбор подписей организовало региональное отделение «Единой России». В декабре 2019 года секретарь генсовета партии Андрей Турчак выразил уверенность, что Нижний Новгород имеет полное право претендовать на это высокое звание. На встрече с партийным активом области он отметил, что каждый второй автомобиль, каждый третий танк, каждая четвертая артустановка изготавливались именно в Нижнем Новгороде.

15:31

Лидеры рейтинга городов, имеющих наибольшие заслуги и обладающие наибольшим количеством орденов: первым выступает Нижний Новгород, за ним следуют Екатеринбург, Самара, Пермь, Челябинск, Саратов, Нижний Тагил, Омск, Казань и Новосибирск.

Все эти города занимали свою нишу в оборонной промышленности, но по объёму производства им равных не было.

15:31

Горький — это кузница Победы: нижегородский губернатор

При подготовке заявки о возможности присвоения Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести» был проведён огромный объём работы с архивными документами. Значительную часть составляют архивы о строительстве Горьковского оборонительного рубежа. Об этом заявил ИА REGNUM губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

15:29

Всего на получение звания «Город трудовой доблести» претендовали порядка 70 городов.

15:28

Ижевск претендует на звание «Город трудовой доблести»: идёт голосование

1 июля глава Ижевска Олег Бекмеметьев подвел предварительные итоги сбора подписей за присвоение столице Удмуртии почетного звания «Город трудовой доблести». За семь дней общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ более 250 тыс. ижевчан, пришедших на избирательные участки, поддержали инициативу о присвоении городу этого высокого статуса. Ранее было собрано ещё порядка 150 тысяч подписей за эту инициативу.

15:27

Преступление нацистов, геноцид в отношении народов СССР не имеют срока данности, и такая оценка должна быть незыблемой в нашем законодательстве и системе международного права — ведомства и министерства должны вести постоянную работу в этом направлении, указал президент.

15:26

Путин: довоенный Ржев насчитывал до 56 тыс. жителей. Когда его освободили, там осталось не более 300 человек.

15:25

Ходатайство о звании «Город трудовой доблести» для Иванова направили Путину

Ходатайство о присвоении звания «Город трудовой доблести» Иванову было направлено в адрес президента в марте 2020 года.

15:24

Звание «Город трудовой доблести» поможет подчеркнуть самоотверженный подвиг тружеников тыла.

«Сегодня поражает, как люди решали задачи столь немыслимой сложности. Работали на пределе человеческих возможностей — много примеров, когда не только рабочие, но и руководители предприятий и министры умирали там в грязи, умирали, когда ставили старые предприятия на новом месте», — указал президент.

15:24

Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа». kremlin.ru

15:23

Путин поблагодарил участников подготовки торжеств по случаю Победы

Искреннюю благодарность выразил президент России Владимир Путин всем, кто участвовал в подготовке праздничных мероприятий по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он заявил 2 июля на заседании оргкомитета «Победа».

15:22

В 2020 году «Бессмертный полк» прошёл в первой итерации в формате онлайн — было размещено 3 млн анкет ветеранов, а видеотрансляция их имён продолжалась 20 суток

15:22

Российский организационный комитет «Победа» является совещательным и консультативным органом при президенте Российской Федерации и образуется в целях проведения единой государственной политики в области патриотического воспитания граждан Российской Федерации и в отношении ветеранов.

15:21

За «Город трудовой доблести» проголосовали более 500 тысяч новосибирцев

Жители Новосибирской области параллельно с общероссийским голосованием по внесению поправок в Конституцию РФ участвовали в сборе подписей за присвоение Новосибирску почётного звания РФ «Город трудовой доблести». По данным министерства региональной политики, инициативу поддержали более 500 тысяч новосибирцев.

15:19

Путин поблагодарил добровольцев за помощь ветеранам в месяцы пандемии

В России была проведена колоссальная работа по проведению торжественных мероприятий в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июля заявил президент Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа».