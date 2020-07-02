Напомним, 14 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин внес законопроект, которым предлагается установить России почетное звание «Город трудовой доблести». Оно будет присваиваться российским городам, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы», обеспечив «бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях» и проявив"массовый трудовой героизм и самоотверженность».

Основанием для присвоения звания может стать награждение предприятий государственными наградами или вручение им переходящих красных знамен Государственного комитета обороны СССР, награждение работников предприятий госнаградами, а также документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941 — 1945 годах.

Закон был принят Государственной думой 20 февраля и одобрен Советом Федерации 26 февраля 2020 года.

1 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон.