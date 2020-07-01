Нижний Тагил, Свердловская область, , 12:35 — REGNUM Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) голосуют за присвоение городу почётного звания «Город трудовой доблести», сообщает пресс-служба горадминистрации.

Оставить свою подпись в поддержку горожанам предлагают на избирательных участках, где продолжается голосование по поправкам в Конституцию.

По словам главы города Владислава Пинаева, жители сами просят дать им поставить подпись за город. «Это, конечно, радует. Это значит, что люди осмысленно идут голосовать за это почетное звание», — считает мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, в голосование по поправкам к Конституции продлится до 20:00 (время местное).

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