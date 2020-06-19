Нижний Новгород, , 21:49 — REGNUM При подготовке заявки о возможности присвоения Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести» был проведён огромный объём работы с архивными документами. Значительную часть составляют архивы о строительстве Горьковского оборонительного рубежа. Об этом заявил ИА REGNUM губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 19 июня.

«У нас по этому поводу колоссальная работа была проведена. Эта информация сохранилась на сайте, который мы использовали для сбора подписей за присвоение Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести». Для нас это очень важно. Почти 800 тыс. нижегородцев поставили свои подписи разным способом — как онлайн, так и лично. Естественно, в этой заявке, которую мы согласовали с РАН (Российская академия наук), огромную часть занимает информация о Горьковском рубеже. Вообще, какой внёс Нижний Новгород, Горький вклад в Победу для меня даже было сюрпризом, россияне об этом не знают абсолютно. Все знают про блокаду Ленинграда, про Сталинградскую битву, Курскую дугу, даже про Ржевский выступ и Ржевскую операцию. Про то, что по целому ряду позиций половину вооружения за весь период войны поставил Горький, — вот об этом мало кто знал. По некоторым позициям 25%, 30%, 40%, по некоторым — половина. По сути — это кузница Победы, большая-большая фабрика», — заявил губернатор.

Он отметил, что много раз слышал о перебрасывании заводов в Сибирь и на Урал.

«Вот у меня дед, например, маленьким уехал в Челябинск, работал на станке, делал снаряды. А Горький без всякой эвакуации был основной, на самом деле, кузницей… Если бы он, не дай Бог, пал бы, смогли бы отсюда заводы эвакуировать, в таком количестве… Хотя там такие подвиги были, не приходится сомневаться, что советский народ сделал бы больше. Но подвиг нижегородцев в тылу это не обесценивает», — уверен Никитин.

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Как сообщало ИА REGNUM, сбор подписей за присвоение Нижнем Новгороду звания «Город трудовой доблести» стартовал ещё в начале февраля. Сбор подписей организовало региональное отделение «Единой России». В декабре 2019 года секретарь генсовета партии Андрей Турчак выразил уверенность, что Нижний Новгород имеет полное право претендовать на это высокое звание. На встрече с партийным активом области он отметил, что каждый второй автомобиль, каждый третий танк, каждая четвертая артустановка изготавливались именно в Нижнем Новгороде.

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Отметим, Год памяти и славы, который отмечает в 2020 году вся страна и посвящён 75-летию Победы, в Чувашии фактически продолжится в 2021 году: указом врио главы республикиОлега Николаева2021 год объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Он приурочен к одной из менее изученных страниц истории Великой Отечественной войны — строительству линии обороны в 1941—1942 годах

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