Ярославль, , 15:15 — REGNUM В Ярославле будет установлена стела в честь присвоения звания «Город трудовой доблести». Об этом 7 июля на общегородском совещании заявил мэр города Владимир Волков.

Вечный огонь в Ярославле

На стеле будет изображен герб Ярославля и текст указа президента о присвоении почётного звания. В ближайшее время власти выберут возможные места для установки памятного знака.

Мэрия предложит жителям проголосовать за место размещения стелы.

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