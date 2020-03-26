Ульяновск, , 21:03 — REGNUM Российская академия наук дала положительное заключение о присвоении Ульяновску звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщает городская администрация.

Экспертное заключение о наличии оснований для присвоения почётного звания направлено 25 марта на имя главы Ульяновска Сергея Панчина за подписью вице-президента, академика РАН Николая Макарова. В нём, в частности, отмечается, что Российской академией наук «подтверждается значительный вклад промышленных предприятий и жителей» города «в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».

По данным мэрии, в годы войны в Ульяновск были эвакуированы 15 предприятий, для размещения которых было предоставлено порядка 200 тыс. кв. метров производственных и бытовых площадей. В годы войны в городе работали 14 госпиталей.

Ранее отмечалось, что в Ульяновске в годы войны особенно отличились женские бригады, «работницам в которых было по 16−17 лет», — они трудились по 12−14 часов. В 1942 году на автозаводе стали собирать автомобили ЗИС-5 — всего за годы войны было отправлено на фронт порядка 7,8 тыс. транспортных средств. В годы войны каждый третий патрон изготовлен на патронном заводе имени Володарского, а каждая четвертая шинель из сукна произведена на ульяновских фабриках.

За присвоение Ульяновску звания «Город трудовой доблести» подписались более 22 тыс. жителей.

Напомним, основаниями для получения звания служит награждение предприятий государственными наградами или вручение им переходящих Красных знамен, награждение работников за трудовые заслуги, а также документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в годы Великой Отечественной войны.

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