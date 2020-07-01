Ижевск, , 20:13 — REGNUM 1 июля глава Ижевска Олег Бекмеметьев подвел предварительные итоги сбора подписей за присвоение столице Удмуртии почетного звания «Город трудовой доблести». За семь дней общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ более 250 тыс. ижевчан, пришедших на избирательные участки, поддержали инициативу о присвоении городу этого высокого статуса. Ранее было собрано ещё порядка 150 тысяч подписей за эту инициативу. Численность населения Удмуртии превышает 1,5 млн человек, в Ижевске проживает свыше 648 тыс. человек.

По словам главы города, Ижевск — один из самых достойных претендентов на получение этого звания. Промышленные предприятия, работавшие в столице Удмуртии в годы войны, снабжали армию военной техникой и снаряжением. Они дали фронту более 12 млн единиц стрелкового оружия.

«С января 1942 года за сутки наши заводы вооружали одну стрелковую дивизию и одну авиационную», — сказал он.

Вместе с Ижевском на звание «Город трудовой доблести» претендуют еще 20 российских городов, в том числе крупных промышленных центрах ПФО. По словам Бекмеметьева, в Казани собрано 201 672 подписи, в Саратове — 600 000, в Самаре — 519 093, в Нижнем Новгороде — 742 662. И ижевчанам следует приблизиться к лидерам.

Он также отметил, что в ближайшее время президент России Владимир Путин проведет заседание организационного комитета «Победа», где будут рассмотрены обращения глав регионов о присуждении первым российским городам почетного звания «Город трудовой доблести».

В городах, получивших это звание, будет установлена памятная стела.

«Мы приняли решение, что она появится в том районе города, жители которого активнее других поддержали инициативу, отдав свой голос за то, чтобы присвоить Ижевску этот статус. Пока наиболее активно голосуют жители Октябрьского района», — подчеркнул Олег Бекмеметьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, почётное звание «Город трудовой доблести» будет присваиваться городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

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