Челябинск, , 13:07 — REGNUM В Челябинске и Магнитогорске граждане голосуют по вопросу о присвоении этим городам званий «Город трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба губернатора Южного Урала.

Сам глава региона Алексей Текслер утром принял участие в голосовании. Он отдал свой голос по поправкам в Конституцию и поддержал присвоение такого звания южноуральским городам.

«Это то, что ждут наши жители. Уверен, что голос каждого будет услышан при принятии этого решения», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование проходит 1 июля. А по изменению Конституции можно проголосовать вплоть с утра 25 июня.

Добавим, в Москве представители южноуральского землячества собирают подписи за присвоение этого почётного звания городам региона.