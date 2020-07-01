Екатеринбург, , 13:20 — REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла Александра Корешкова высказалась в поддержку присвоения звания «Город трудовой доблести» Екатеринбургу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в горадминистрации.

Труженица тыла обратилась к горожанам с призывом поддержать заявку Екатеринбурга на присвоение звания. Сделать это можно на избирательных участках, где сегодня проходит голосование по поправкам к Конституции РФ.

«Скажу откровенно: я удивлена, что раньше не было такого звания. Наш город его заслужил», — сказала Александра Корешкова.

Как сообщало ИА REGNUM, заявку поддержали и жители Нижнего Тагила, который тоже претендует на почётное звание.

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