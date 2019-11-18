18 Ноября
8:19
Проверено, не работает: почему бесполезно сокращать время продажи алкоголя
Предложение об ужесточении правил продажи алкоголя не окажет значимого влияния на снижение алкоголизации населения. Это видно по тем регионам, которые своими законами уже давно сократили время продажи спиртного до 21:00 (Алтайский край) и 22:00 (Забайкальский край), отмечает обозреватель ИА REGNUM.
8:17
Нужно сократить время продажи алкоголя еще на час — ОНФ
Время действия запрета на продажу алкоголя в ночное время необходимо увеличить на один час. С такой инициативой в правительство РФ и профильные министерства обратились представители общественного движение «Общероссийский народный фронт».
В настоящее время регламентируемое федеральным законом время продажи спиртных напитков (с 08:00 до 23:00) используют лишь в 22 субъектах РФ, в остальных действуют более строгие региональные нормы.