Представители «Общероссийского народного фронта» обратились в правительство России с предложением увеличить на один час регламентируемое федеральным законом время продажи спиртных напитков (с 08:00 до 23:00).

Как считают в ОНФ, это снизит количество преступлений и ДТП. Между тем, в большинстве регионов действуют более строгие запреты, чем установленные федеральными рамками, однако говорить о решении проблемы алкоголизма и его последствий не приходится.

Имеет ли смысл усиливать федеральную норму? Необходимо услышать мнение регионов.