Ханты-Мансийск, , 20:28 — REGNUM Депутаты думы Югры выступили с инициативой ужесточения требований к выдаче лицензий на розничную продажу алкогольной продукции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в информационно-аналитическом управлении регионального парламента.

Для этого необходимо внести поправки в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». А это находится в компетенции депутатов Государственной думы России.

Парламентарии Югры предлагают дополнить перечень причин для отказа в выдаче лицензии на реализацию алкоголя наличие вступившего в законную силу решения об аннулировании ранее выданной лицензии.

Поправки направлены на предотвращение возникающих на практике ситуаций, когда лицензиат, нарушивший закон, создаёт новое юридическое лицо и обращается с заявлением на выдачу лицензии новому юридическому лицу, таким образом избегая заслуженного наказания.

Кроме того, лицензия на реализацию алкоголя выдаётся на срок от года до пяти лет. Предлагается недобросовестным лицензиантам не выдавать вновь лицензию по истечении пяти лет со дня аннулирования прежней лицензии.