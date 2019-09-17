Москва, , 12:54 — REGNUM В Госдуме готовы ужесточить требования к мини-барам, открытым в жилых многоквартирных домах, например увеличить требования к занимаемым площадям. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября, об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Согласно поправкам, регионы наделяются правом вводить ограничения на реализацию алкоголя при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного закрытия. Прописывается, что площадь кафе должна составлять не менее 20 кв. м.

Однако парламентарии намерены доработать законопроект ко второму чтению.

«Мы соберем предложения, какие еще полномочия следует дать регионам, какие дополнительные запреты надо вводить на федеральном уровне. Ну, например, размер зала обслуживания предлагается 20 кв. м. Я не уверен, что это оптимальная цифра, наверное, ее следовало бы увеличить», — рассуждает Хинштейн.

Он осудил волну негатива в отношении инициативы, поднятой в СМИ.

«Алкогольная и пивная мафия постарается сделать все для того, чтобы не допустить принятия этого закона, ибо на кону стоят слишком большие деньги. Я вижу, что в соцсетях начинается контркампания. Нас будут обвинять бог знает в чем: в попытках ввести сухой закон, в том, что мы лоббируем интересы крупных ресторанах, что мы кошмарим бизнес, появляются публикации в СМИ, где пишут, что депутаты хотят запретить продажу алкоголя в маленьких кафе и ресторанах, не указывая, что не просто в маленьких барах и ресторанах, а в псевдокафе, расположенных на первых этажах многоквартирных домов», — заявил Хинштейн.

«Мы никого не кошмарим. Но мы не можем мириться с тем, как кошмарят граждан», — указал парламентарий.

Комитет Госдумы по экономполитике намерен рекомендовать нижней палате парламента законопроект о новых полномочиях регионов в сфере торговли алкоголя.

Читайте ранее в этом сюжете: В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения