Москва, , 13:48 — REGNUM Проект закона о торговле алкоголем через интернет Минфин РФ внесет в правительство в ближайшее время. Об этом сообщил 9 октября журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов.

По его словам, законопроект готов, осталось доработать несколько технических деталей. После этого документ внесут в правительство, рассказал он в кулуарах Российского союза промышленников и предпринимателей.

Речь идет о поэтапном введении разрешений на онлайн-продажу алкоголя, подтвердил он. Сначала такую торговлю планируют разрешить производителям и оптовикам, затем — после мониторинга — обладателям розничных лицензий.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидалось, что закон о легализации онлайн-продажи спиртных напитков начнет действовать уже в этом году, однако его так и не приняли.

Читайте также: Минфин подготовил законопроект о легализации онлайн-продажи алкоголя