Якутск, , 08:33 — REGNUM Населённые пункты Якутии отказываются от розничной торговли алкоголем, сегодня таковых насчитывается 188, сообщает 23 октября пресс-служба Северо-Восточного федерального университета (СВФУ).

В октября в Сочи прошёл 28 Международный форум по собриологии, профилактике, социальной педагогике и алкологии «100 лет Ленинскому закону Трезвости». Выступившие на нём представители СВФУ рассказали, что основная заслуга в отказе от алкогольной продукции в Якутии принадлежит народному университету Трезвого здорового образа.

«В результате работы Народного университета трезвого здорового образа жизни СВФУ и собриологов Якутии 188 поселений республики отказались от розничной торговли алкогольными изделиями. Они стали территориями трезвости. Доклады наших делегатов были высоко оценены членами оргкомитета форума», — прокомментировал профессор медицинского института Карл Башарин.

Отмечается, что по итогам форума были приняты рекомендации, состоящие из 19 пунктов. В частности, в одном из них правительству России и законодательным органам предложено ввести в обязательность полную трезвость применительно ко всем работникам.

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