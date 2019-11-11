Москва, , 19:30 — REGNUM Законопроект о залоге за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения предложил принять депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

Инициатива Минюста предполагает при задержании автомобиля и при возбуждении административного дела по факту езды в пьяном виде возвращать машину за сумму, равную сумме штрафа, то есть 30 тыс. рублей.

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«То есть ты платишь 30 тыс. и забираешь автомобиль. Если решение суда будет в твою пользу, что бывает редко, то деньги тебе возвращаются. А если решение суда принято, и тебя лишают права управления и признают виновным, то эти деньги автоматически идут в региональный бюджет», — пояснил Лысаков.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил разработать новый Кодекс об административных правонарушениях. Концепция нового КоАП предполагала конфискацию автомобиля.

Кроме того, есть решение Верховного суда, где говорится, что в большинстве случаев автомобиль не является орудием преступления. А для конфискации автомобиля (ТС) должно быть признано орудием преступления, например в таких случаях, как теракт или сознательный наезд.

По данным МВД, ежегодно более 4 тыс. человек погибают под колесами пьяных водителей, более 20 тыс. человек становятся инвалидами.

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В феврале 2019 года заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов заявлял, что вопрос о конфискации автомобилей в случае «тяжёлых» ДТП не стоит.