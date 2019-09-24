Москва, , 16:14 — REGNUM Законопроект, направленный на запрет «рюмочных» в жилых домах, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 сентября.

Депутаты вносят поправки в закон о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции. В частности, инициатива устанавливает запрет на продажу алкоголя в некоторых организациях общепита, которые расположены на первых этажах жилых домов. Речь о так называемых депутатами «наливайках» или «рюмочных», площадь которых составляет меньше 20 квадратных метров. Такой запрет депутаты предлагают установить на федеральном уровне.

Регионы в свою очередь получают право ужесточить такие запреты. В частности, если закон будет принят, то региональные власти смогут устанавливать дополнительные условия для розничной продажи алкоголя в кафе, барах и других организациях общепита. Например, ограничения по площади торгового зала могут быть более жесткими. Так, власти региона смогу прописать, что минимальная площадь рюмочной, которая находится в здании жилого дома и вправе торговать алкоголем, должна составлять минимум 30 квадратных метров и более.

Кроме того, региональные власти получат право запретить в целом продажу алкогольной продукции в подобных «псевдо-кафе», которые расположены на первых этажах жилых домов. Как отметил в ходе обсуждения законопроекта на пленарном заседании его автор, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн («Единая Россия»), законопроект будет доработан ко второму чтению с учетом мнения регионов.

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