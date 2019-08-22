Салехард, 22 августа 2019, 15:04 — REGNUM
Правительство Ямала предложило ограничение продажи алкоголя с 20:00 до 12:00. Разработан и опубликован на официальном сайте соответствующий законопроект, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
На данный момент продажа алкоголя на территории Ямала запрещена с 22:00 до 10:00. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что по данным ВЦИОМ 60% жителей России поддерживают ограничение продажи алкоголя с 20:00 до 12:00.
Документ пока не внесён в Заксобрание ЯНАО. Как отмечают в пресс-службе губернатора ЯНАО, законопроект сперва будет обсуждаться с жителями Ямала, предпринимателями и экспертным сообществом.