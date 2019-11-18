Москва, , 07:52 — REGNUM Время действия запрета на продажу алкоголя в ночное время необходимо увеличить на один час. С такой инициативой в правительство РФ и профильные министерства обратились представители общественного движение «Общероссийский народный фронт», сообщают 18 ноября «Известия».

Сокращение времени продажи спиртосодержащих напитков повлечет за собой сокращение числа предступлений, значительная часть которых, согласно статистике, совершается в состоянии алкогольного опьянения. По расчетам экспертов ОНФ, сокращение времени продажи алкоголя на час, приведет к снижению преступлений на 9−14%, в том числе количество ДТП.

По данным «Известий», в настоящее время регламентируемое федеральным законом время продажи этилсодержащих напитков (с 08:00 до 23:00) используют лишь в 22 субъектах РФ, в остальных действуют более строгие региональные нормы. Например в Республике Чечня приобрести алкоголь с высоким содержанием спирта можно только с 08:00 до 10:00 утра, в Якутии продажа алкоголя разрешена с 14:00 до 20:00.