Тюмень, , 09:58 — REGNUM Тюменская область подключилась к всероссийской акции #нетналивайкам, направленной против размещения питейных заведений на первых этажах многоквартирных домов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В настоящее время в Госдуме РФ рассматривается законопроект, запрещающий размещать алкоточки в жилых домах. Отмечается, что предпосылкой к законодательной инициативе явились многочисленные обращения граждан.

Для Тюмени магазины разливных напитков являются настоящим бедствием. Там нередко происходят драки, а в июле был задержан нетрезвый мужчина, который приставал к 6−7-летним детям, зашедшим в такой магазин за лимонадом. Он предлагал несовершеннолетним пиво и приглашал к себе домой посмотреть мультики.

В ходе акции #нетналивайкам будет собрана информация об адресах питейных заведений в жилых домах, где особенно буйные посетители.