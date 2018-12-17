Милонов купил ночью пива и вызвал полицию

Санкт-Петербург, , 17:41 — REGNUM Депутат Госдумы Виталий Милонов провел эксперимент на предмет соблюдения торговцами ограничений на продажу алкоголя в ночное время суток. В результате ему пришлось вызывать полицию для привлечения к ответственности торговцев-нарушителей.

Депутат сообщил в своем Instagram, что лично ему 16 декабря после 22:00 продали алкоголь — крепкое пиво — в одной из торговых точек поселка Ленсоветовский в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. До этого пиво здесь же смогла купить несовершеннолетняя девушка, также в рамках эксперимента.

Ранее к Милонову обратились местные жители, пожаловавшиеся на круглосуточную продажу алкоголя в этом павильоне на Московском шоссе, у дома 284. По словам людей, спиртное здесь продавали и подросткам. Между тем в Санкт-Петербурге с 22 часов до 11 часов действует запрет розничной продажи любой алкогольной продукции, в том числе пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи и т. п.

Как отмечает «КП в Санкт-Петербурге», после того как Милонов, купивший алкоголь вместе с местными активистами, сообщил продавцам о «контрольной закупке», персонал торговой точки ответил, что «приедет некий Нугар и всем даст денег». После вызова полиции депутата и активистов попытались закрыть в ларьке и вызвать охрану. Однако прибывшие полицейские оформили протоколы за нарушение и изъяли спиртное. Хозяин павильона на место не приехал.

«Взял этот адовый ларечек под контроль», — заявил Виталий Милонов.

Подписчики депутата в Instagram в своих откликах поддержали его действия и сообщили, что алкоголь во внеурочное время продают во многих круглосуточных и частных магазинчиках и ларьках по всей стране. В целом соблюдают ограничения на продажу спиртного только сетевые магазины, в которых пробить алкоголь по кассе в запретные часы технически невозможно.

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