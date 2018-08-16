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Новгородская прокуратура занялась свалками, оставленными строителями М-11

Экономика

Также ведомство продолжает контроль над восстановлением местных дорог, разбитых в ходе стройки

Новгородская прокуратура занялась свалками, оставленными строителями М-11
Иллюстрация: Russianhighways.ru
Скоростная автодорога М-11

Великий Новгород, 16 августа 2018, 18:43 — REGNUM  Помимо вопросов рекультивации карьеров, разработанных в ходе строительства высокоскоростной магистрали М-11 (Москва — Санкт-Петербург) и восстановления местных дорог, разбитых большегрузной строительной техникой, в Новгородской области возникли проблемы несанкционированных свалок, оставленных строителями автодороги. Об этом сегодня, 16 августа, на брифинге в Великом Новгороде заявил прокурор Новгородской области Андрей Гуришев, отвечая на вопрос ИА REGNUM.

«Этот объект строительства находится в зоне нашего постоянного внимания, работы в Новгородской области ещё не завершены. Но если в предыдущие годы основное наше внимание было сконцентрировано на нарушениях миграционного законодательства в части привлечения иностранных граждан, нарушениях природоохранного законодательства, связанного с незаконной разработкой карьеров, с несоблюдением правил охраны труда и так далее, то сейчас эти вопросы нас беспокоят меньше, так как значительная часть трассы уже функционирует», — сообщил прокурор.

Ситуацию он назвал стабильной и контролируемой. Проблемы несанкционированных свалок органы прокуратуры региона решают совместно с активистами Общероссийского народного фронта.

«В ближайшее время порядок будет наведён», — заявил Андрей Гуришев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новгородский участок трассы автомагистрали был открыт для движения 7 июня 2018 года. В Новгородской области стройка велась с 2014 года. За это время большой проблемой для региона стало восстановление дорог, задействованных при строительстве магистрали.

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Строительство автомагистрали Москва - Санкт-Петербург
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