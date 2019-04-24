В торговом центре Екатеринбурга восемь человек придавило рекламным щитом

Екатеринбург, , 01:01 — REGNUM В одном из заведений торгового центра «Омега» в Екатеринбурге на посетителей обрушилась тяжелая деревянная конструкция, в результате чего пострадали восемь человек, сообщает портал Е1.

Сообщается, что инцидент произошел в кафе быстрого питания KFC вечером 23 апреля. За столиком сидели восемь подростков возрастом от 15 до 18 лет, в один момент на них упал рекламный щит. По данным портала, все восемь человек были госпитализированы с подозрениями на легкую черепно-мозговую травму. В настоящее время произошедшим занимаются сотрудники полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта в Выборгском районе Санкт-Петербурга у станции метро «Проспект Просвещения» рекламный щит обрушился на группу людей. В результате произошедшего пострадали два человека, их госпитализировали.