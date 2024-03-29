Москва, 29 марта, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Девятым фигурантом дела о теракте в «Крокус Сити Холле» стал Назримад Лутфуллои. О его аресте Следственный комитет направил ходатайство в Басманный суд.

Известия/ Андрей Эрштрем

«В суд поступило ходатайство СК об аресте Лутфуллои Назримада, обвиняемого по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ», — сообщили в суде.

Отмечается, что Лутфуллои ранее был доставлен суд.

Вместе с тем в постановлении суда указано, что Лутфуллои ранее был арестован на 15 суток за «вызывающее и дерзкое поведение» у здания «Крокус Сити Холла» во время теракта.

Как передавало ИА Регнум, силовики задержали 12 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. Исполнителям и пособникам были предъявлены обвинения. Президент Владимир Путин ранее заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком.

Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, рассказал ранее директор ФСБ Александр Бортников. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.

Ранее стало известно, что, по данным источников из правоохранительных органов, Исроил Исломов и двое его сыновей, Диловар и Аминчон Исломовы, которые продали террористам автомобиль Renault, а также Алишер Касимов, который сдал квартиру боевикам, знали о намерениях напавших на «Крокус Сити Холл». В связи с чем им вменяется пособничество террористам.