«Жуть на лапах» и потенциальные убийцы: ЧП-2018 на Ямале

Елена Миронова, , 22:39 — REGNUM

На Ямале с 13 ноября работает новый глава МЧС России по автономному округу Михаил Осокин, который до этого был первым заместителем начальника ГУ МЧС России по Ульяновской области. Прежний руководитель ГУ МЧС России Аркадий Бессонов вышел на пенсию по выслуге лет. Михаилу Осокину достался сложный арктический регион, где стихия не щадит человека.

«Территория Ямала имеет свою специфику. Это огромный арктический субъект. Между некоторыми нашими городами полёт на реактивном самолёте занимает больше часа. При этом в регионе находятся крупные предприятия топливно-энергетического комплекса. Они обеспечивают энергетическую и экономическую независимость России. Именно поэтому у компаний очень жёсткие требования безопасности», — отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время официальной встречи с новым руководителем ведомства.

Жертвы дорог

Новый, 2018 год ознаменовался для Ямала трагедией: 3 января 2018 года на трассе Ханты-Мансийск — Нягань в результате лобового столкновения иномарок погибли десять человек, пятеро из которых — семья из Тарко-Сале (ЯНАО). По данным силовиков, жуткое происшествие произошло по причине выезда одного из водителей на встречную полосу. Известно, что погибшие на югорской трассе ямальцы возвращались на автомобиле из Калининграда, где встречали с родственниками Новый год. Глава семейства трудился ранее помощником прокурора Тарко-Сале. Вместе с ним погибли его мать, жена и двое несовершеннолетних детей.

Новогодние дороги Ямала принесли массу бед. Погодные условия колебались от оттепели до 50-градусных морозов. Особенно хлебнули лиха дальнобойщики, которых сперва останавливали на пути закрытые трассы, затем — невозможность завести мотор.

В апреле произошло ещё одно крупное ДТП: вахтовый автобус «НефАЗ» столкнулся с автомобилем МАЗ на 77 км трассы Новый Уренгой — Ямбург. В результате происшествия серьёзно пострадали 17 человек: 15 пассажиров автобуса и два водителя. Предварительная причина аварии — выезд на встречную полосу водителя автобуса. Он в темень, в сложных метеоусловиях не учел особенности и состояние дороги, выбрал неверную скорость движения. Люди приехали из разных уголков страны, чтобы заработать деньги, а не травмы. Представители предприятий расходы на лечение пострадавших взяли на свой счёт.

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Дома горят и сходят со свай

Аномальные морозы — визитная карточка арктического Ямала. Крещенские морозы 2018 года порадовали жителей автономного округа ударом до минус 50 градусов по Цельсию. Отгоняя уныние и депрессию долгими полярными ночами, жители арктического региона устраивали селфи с ледяным фейерверком, ломали шины и катались в валенках на велосипедах.

«Ледяной салют делается просто. Берешь чайник с кипятком на кухне. Выходишь на улицу. И машешь чайником вверх. Капли падают застывшими вмиг», — инструктировали ямальцы друг друга в соцсетях, предлагая еще и глыботворение — полив с балкона из этого же чайника.

А мужчины с Ванкора сняли видео, как на морозе автомобильная камера «ломается, как макароны или сухари». Причем школы и детсады не закрывались. Однако родителей предупреждали, что прогулки несовершеннолетних детей целиком и полностью на их совести.

В морозы особенно хочется согреться и уютного домашнего тепла. Традиционно в межсезонье и зимой на Ямале горят дома — деревянные, аварийные, жителям которых обещают расселение вот-вот. Причина возгораний стандартна — не выдерживает ветхая электропроводка. В посёлке Пангоды Надымского района сгорел такой дом 26 января. В одночасье лишились и жилья, и всего своего имущества 65 человек. Пожарные получили сообщение о возгорании практически ночью. когда они приехали на вызов, 24-квартирный дом. Был объят пламенем, отстоять его оказалось невозможно. Перед пожарными стояла другая задача — спасти людей и близстоящие здания. Благодаря их усилиям удалось избежать жертв и пострадавших.

В Тарко-Сале 13 февраля среди бела дня сгорела крыша двухэтажного дома. Один из двух госпитализированных с места пожара мужчин скончался в больнице. Администрация Тарко-Сале предоставила два автобуса для обогрева 40 пострадавших от пожара.

«Мы снимали там две комнаты. Проводка была ужаснейшей — чтобы загорелся свет нужно было вкрутить лампочку, а чтобы выключить — открутить. А чтобы электричество было в комнате, нужно было соединить проводки. Тихий ужас. Запах проводов был», — поясняла в паблике «Тарко-Сале» одна из жительниц сгоревшей «деревяшки».

В городе Ноябрьске 19 февраля десятки человек снова лишились жилья. Пожар возник в 18:46 по местному времени (16:46 мск) в деревянном доме по улице Изыскателей. На месте возгорания нашли труп мужчины. Скорее всего, именно в его квартире был очаг пожара, охватившего кровлю и другие квартиры дома. Ещё один мужчина был доставлен в больницу с переломом лодыжки — спасался от огня через окно. В двухэтажном, не подлежащем восстановлению, 20-квартирном доме проживали 73 человека, пояснили в мэрии города. У многих из них в огне сгорело имущество и документы. Зачастую люди выбегали из огня лишь в лёгкой одежде. Материальная помощь от властей в таких случая стандартна: муниципалитет выплачивает 20 тысяч рублей, а из окружного бюджета положено пострадавшей семье — 50 тысяч.

В Ноябрьске 8 октября сгорел очередной деревянный балок. В огне погибли женщина и ребенок, одного мужчину пожарным удалось спасти. Сообщение о пожаре поступило в 11:20 по местному времени. К 12:00 возгорание ликвидировано. Балок сгорел дотла. В ночь на 21 сентября 2018 года в этом же ямальском городе сгорел двухэтажный деревянный дом, подлежащий расселению. Погибли два человека, один оказался в больнице. Установлено, что причиной пожара стала неисправная электропроводка.

Один человек погиб, пятеро госпитализированы в результате пожара в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа, произошедшего 2 декабря. Сообщение о возгорании деревянного двухэтажного жилого дома поступило в диспетчерский центр ГУ МЧС в 4:13 по местному времени. При помощи пожарных лестниц со второго этажа было спасено четыре человека. Ещё десять человек были эвакуированы из дома.

В посёлке Тазовский 59-квартирный ветхий жилой дом не успел сгореть — он сошёл со свай, без надежды на восстановление. Здание по улице Пристанская, 45а дало крен утром 1 октября. Расселению подлежат 138 человек. В 2011 году в данном здании производился капитальный ремонт.

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ТРЦ оказались «потенциальными убийцами»

После шокировавшей всю Россию мартовской трагедии в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в городе Кемерове, где в результате пожара погибли 60 человек, в том числе 41 ребёнок, на Ямале прошли проверки в аналогичных заведениях. Напомним, что малый и средний бизнес с 2016 до 2019 был освобождён от внеплановых проверок пожарной безопасности. Это привело к серьёзным последствиям. Крупный пожар был в торговом центре Губкинского (ЯНАО) в ноябре 2017 года. Тогда были спасены 23 посетителя из трехэтажного торгового дома «Русь». Было сильное задымление первого этажа и лестничных клеток. Люди застряли на втором и третьем этажах. Их эвакуировали при помощи ручных пожарных и автолестниц. Среди спасённых было восемь детей. Одному человеку было назначено амбулаторное лечение.

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На территории автономного округа расположены 32 торгово-развлекательных центра. Последняя масштабная проверка их проходила в 2014 году. По словам временно исполняющего обязанности начальника главного управления МЧС России по ЯНАО Дмитрия Александрова, тогда было выявлено около 1200 нарушений и по решению суда приостановлена деятельность семи ТРЦ. После моратория на проверки, который назвали «надзорными каникулами», на Ямале сотрудники МЧС не нашли безопасных торговых центров. Дошло до того, что в новоуренгойском ТРЦ «Проспект» персонал во время учебной тревоги отправил посетителей в зону задымления, а не в свободные аварийные выходы. В Ноябрьске в батутном центре «Mad Monkey» на момент проверки пожарная сигнализация была в неисправном состоянии, отсутствовали огнетушители, не оказалось второго эвакуационного выхода.

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Между тем 5 мая произошли пожары в двух торговых центрах города Ноябрьска. По версии следствия, их подожгли. Людских жертв. к счастью, нет, ущерб составил около 63 млн рублей.

Оленеводы Ямала с начала мая просили Дмитрия Кобылкина, когда тот ещё был губернатором региона, ввести режим ЧС на территории региона в связи с «масштабным падежом оленьего поголовья». «Возмутитель спокойствия», оленевод Ейко Сэротэтто фиксировал в своём стаде по 10 умерших оленей в день. Некоторые стада, по его словам, потеряли до 70% поголовья. Среди оленеводов распространился слух, что причиной мора стала вакцинация против сибирской язвы. Зазвучали призывы отказываться от прививок. Одновременно признавалось, что оленей без прививки не возьмут на убойные комплексы. Бунта как такового не было — тундровики вгонялись в ажитацию через социальные сети. Правительство и ветеринары Ямала отреагировали на сигналы оленеводов в прессе оперативно, назвав падёж оленей сезонной проблемой марта — апреля, с вакцинацией не связанной. Падёж был распространён на северных территориях Ямала, в тундре. Затянувшаяся зима скрыла подножный корм под ледяным настом. Гибли олени с ослабленным иммунитетом, которые не могут пробиться сквозь корку к естественному корму — ягелю.

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Ранее, как подчёркивали ямальские власти, происходил падёж ослабленных животных, но воспринимался сей факт обыденно, без шума и истерии в интернете.

«При необходимости оленеводам оказывается помощь — никто не остается один на один со своей бедой. В начале апреля информацию о сезонном падеже слабых оленей в ямальской тундре сотрудники службы ветеринарии округа проверяли неоднократно, выезжая на место с комплексной проверкой. Общались с оленеводами, осматривали территорию и пастбища. Массового падежа выявлено не было. Хотя для каждого оленевода потеря и нескольких животных — это всё же потери. Ветеринарами тогда оперативно были взяты пробы для исключения любых причин падежа, и результаты не выявили никаких заболеваний у животных», — заявили в середине мая в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Падеж оленей на Ямале в 2018 году составил 10 тысяч голов. Это вписывается в нормы сезонного отхода, заявил на брифинге журналистам 22 мая новый руководитель службы ветеринарии ЯНАО Евгений Попов. Из общего поголовья оленей в 730 тысяч ямальских погибло полтора процента. По нормативам до 10% гибели оленей не тревожно для рогатых, живущих в условиях естественной природной среды. В пострадавшие от падежа Ямальский и Тазовский районы доставлялся искусственный корм, по составу аналогичный натуральному.

Наметился в противостоянии оленеводов и властей также политический момент. Тундровики говорят, что от них расчищают территорию севера Ямала под арктические проекты и предприятия ТЭК. В правительстве ЯНАО утверждают о нарочитом введении оленеводов в заблуждение и подначивании их на бунт международными организациями антироссийского толка — чтобы ослабить Ямал как блокпост российской Арктики, вселить недоверие, посеять сомнения и смуту.

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Кто развёл «жуть на лапах»?

Весенние «собачьи свадьбы» повергли в страх жителей ЯНАО в 2018 году. В связи с участившимися случаями нападений бездомных собак региональное УМВД России обращалось к родителям с просьбой обязательно сопровождать детей по дороге до школы и обратно. Родители же недоумевали: они из собственных налогов оплачивают отлов собак и при этом должны, бросив работу, носиться за детьми, потому что власть не справлялась с возложенными на неё функциями.

Первый случай нападения стаи собак на восьмилетнего мальчика произошёл 2 апреля во дворе дома по улице Щорса в Салехарде. Ребёнок был госпитализирован с многочисленными рваными ранами, полученными в результате укусов животных. Мальчика прооперировали, и ему понадобилась помощь психолога. Второй инцидент произошёл 5 апреля тоже в Салехарде. Ребёнок 11 лет шёл в школу, и возле магазина его встретила стая псов. Ему поранили кисть и предплечье. Мальчика спас толстый пуховик и ближайший магазин, куда он успел забежать. Были зафиксированы нападения собак на детей в нескольких населённых пунктах ЯНАО. Они превратились в районные будни: покусанные дворнягами дети были зарегистрированы в Ноябрьске и Новом Уренгое, Приуральском и Ямальском районах. Люди готовы были выйти на митинг и «покусать» власть.

В 2017 году на территории Ямало-Ненецкого автономного округа от укусов животными пострадало 1216 человек. За два весенних месяца 2018 года от укусов животными уже пострадало 197 человек.

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Муниципалитетам выделили из регионального бюджета дополнительные деньги для регуляции безнадзорных животных, чтобы остановить ростки людского бунта. К выяснению сложившейся чрезвычайной ситуации подключилась прокуратура. Выявились множественные нарушения в контрактах по отлову, содержанию и эвтаназии бродячих собак. Прямо скажем, в данной сфере на Ямале царил бардак. В селе Гыда Тазовского района, к примеру, в июне 2017 года полиция по каким-то лишь ей ведомым соображениям приостановила рассмотрение дела по хищению бюджетных денег, предназначенных для отлова и эвтаназии безнадзорных животных. Якобы не были установлены лица, умыкнувшие «собачьи деньги». По контракту собак должны были отловить, передержать пять суток до установления владельца, а потом уже умерщвлять и утилизировать трупы животных. По факту собак убивали на месте, однако цепочку, предусмотренную нормативными актами, фиктивно рисовали на бумаге, сообщает прокуратура ЯНАО. Расследование было вновь возбуждено, однако не сообщается общая пропавшая сумма казенных денег.

Кроме того, прокурорские проверки выявили признаки так называемых «откатов», искусственного дробления заказов на отлов безнадзорных животных и прочие правонарушения. Так было в городах Ноябрьск, Губкинский, Салехард, Лабытнанги, Муравленко, Надымском, Пуровском, Ямальском, Красноселькупском и Приуральском районах. То есть там, где и прогремели инциденты с «жутью на лапах», как в марте-апреле прозвали стаи псов ямальцы.

Ранее в сюжете:Прокуратура просит главу Ямала защитить людей от собак

Экстремалка поневоле и пропавший турист

В жизни всегда есть место подвигу. Но лучше, конечно же, чтобы героизм проявляли взрослые, а не дети. Девочка-подросток, которая провела в начале августа 2018 года 15 дней без еды и воды в Гыданской тундре, проявила чудеса стойкости и воли к жизни. Ребёнок заблудился 8 августа. Девочка ушла с собаками из стойбища в гости к своему брату. Путь был по ямальским меркам близкий — всего семь километров. Но до места она так и не добралась. Собаки вернулись домой. Родители сперва искали подростка самостоятельно. Обратились к спасателям только 11 августа, когда добрались до связи. Девочку искали на земле, воде, с воздуха. Надежда найти её живой таяла с каждым днём. Было даже заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 105 УК РФ («Убийство»). Её нашли живой 23 августа. Обнаружил её дядя, когда собирал оленей. Спасатели были рядом — они очередной раз прочёсывали тундру. Измождённая, со ссадинами, простывшая, она хотела спать и покоя. Заместитель начальника Тазовского ПСО по АСР, ГКУ «Ямалспас» Виталий Павлючков пояснил, что ребёнка спасла морошка и озерца в Гыданской тундре, вода в которых чище водопроводной. Благоволила выживанию и погода: днём до +20, ночью около +7−8 градусов по Цельсию. Девочка сообщила о встречах в тундре c росомахой и песцами. Звери её не тронули.

Читайте в сюжете:«Это чудо!»: как девочка-подросток выживала 15 дней в ямальской тундре

Пенсионер-путешественник из Татарии Лев Бушуев по собственной воле отправился проверять свои силы в начале ноября в одиночном походе по Полярному Уралу. Мужчина планировал вернуться домой ещё 16 ноября, был куплен билет, но следы его затерялись на Ямале. Сотрудники «Ямалспаса» прекратили поиски 64-летнего туриста в середине декабря.