При пожаре в Новом Уренгое пострадали пять человек, есть погибший

Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 09:34 — REGNUM Один человек погиб, пятеро госпитализированы в результате пожала в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о возгорании деревянного двухэтажного жилого дома поступило в диспетчерский центр ГУ МЧС в 02:13 мск. На вызов выехали 20 человек личного состава и 7 единиц техники.

Пожар произошёл в жилом доме барачного типа на 24 квартиры. При прибытии на место происшествия пожарные увидели сильное задымление на втором этаже. При помощи пожарных лестниц со второго этажа было спасено четыре человека. Ещё десять человек были эвакуированы из дома.

Пять человек были госпитализированы, один скончался в присутствии медиков из скоропомощной бригады.

От пожара и последующего пролива водой жилое здание пострадало по всей площади.

По информации от ГУ МЧС, на данный момент идёт расследование причин и обстоятельств произошедшего, а позднее состоится экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации города, где будет решаться вопрос о предоставлении жилья людям, пострадавшим от пожара.

Ранее сообщалось о гибели троих человек при пожаре в Приморском крае. Причины и обстоятельства трагедии выясняются.

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