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На Ямале дом сошёл со свай — следствие усматривает халатность

Происшествия

Из дома, не подлежащего восстановлению, эвакуированы 138 человек

Салехард, 1 октября 2018, 17:50 — REGNUM  Следственным отделом по Тазовскому району СУ СКР по ЯНАО проводится проверка по факту смещения 59-квартирного жилого дома со свайного поля. Здание, напомним, дало крен утром 1 октября и восстановлению не подлежит, сообщает, корреспондент ИА REGNUM.

Как ранее информировало ИА REGNUM, в посёлке Тазовский около 8:00 утра по местному времени «малосемейка» по улице Пристанская, 45а сошла со свай. Эвакуировано и подлежат расселению 138 человек. Производится вывоз вещей жильцов.

Дом по улице Пристанская, 45а 1987 года постройки. В 2011 году здесь производился капитальный ремонт.

Жильцам окажут материальную помощь в размере 10 тыс. рублей. СКР начата проверка по признакам преступления, предусмотренного ст.293 УК РФ («Халатность»)

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