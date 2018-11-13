На Ямале — новый глава управления МЧС России по региону

Салехард, , 16:00 — REGNUM На Ямале с 13 ноября работает новый глава МЧС России по автономному округу. Им стал Михаил Осокин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

«Территория Ямала имеет свою специфику. Это огромный арктический субъект. Между некоторыми нашими городами полёт на реактивном самолёте занимает больше часа. При этом в регионе находятся крупные предприятия топливно-энергетического комплекса. Они обеспечивают энергетическую и экономическую независимость России. Именно поэтому у компаний очень жёсткие требования безопасности», — отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время официальной встречи с новым руководителем ведомства.

Михаил Осокин родился в Сызрани 13 июня 1974 года. В 1996 году окончил Ульяновское высшее военно-техническое училище. В службе прошёл путь от начальника службы горючего и смазочных материалов центральных офицерских курсов защитных ракетных войск противовоздушной обороны до первого заместителя начальника ГУ МЧС России по Ульяновской области. Женат, воспитывает двух дочерей.

Прежний руководитель ГУ МЧС России Аркадий Бессонов вышел на пенсию по выслуге лет.