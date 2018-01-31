Ледяной фейерверк с китайским сотрудничеством: Ямал за январь

Салехард, , 12:15 — REGNUM Январь в наступившем, 2018 году принес Ямалу природные катаклизмы и очередной успех в международном сотрудничестве в реализации мегапроектов региона по освоению российской Арктики. Не обошлось и без трагедий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Новый, 2018 год ознаменовался для Ямала трагедией: 3 января 2018 года на трассе Ханты-Мансийск — Нягань в результате лобового столкновения иномарок погибли десять человек, пятеро из которых — семья из Тарко-Сале. По данным силовиков, жуткое ДТП произошло по причине выезда одного из водителей на встречную полосу. Обстоятельства ДТП расследует Следственный комитет России. Известно, что погибшие на югорской трассе ямальцы возвращались на автомобиле из Калининграда, где встречали с родственниками Новый год. Глава семейства трудился ранее помощником прокурора ямальского Тарко-Сале. Вместе с ним погибли его мать, жена и двое несовершеннолетних детей.

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Неспокойно было и на дорогах Ямала. Погодные условия колебались от оттепели до 50-градусных морозов. Особенно хлебнули лиха дальнобойщики, которых сперва останавливали закрытые «зимники», затем невозможность завести мотор. По данным на 30 января, с начала 2018 года на ямальских дорогах в 477 зарегистрированных ДТП погибли четыре человека, 30 человек травмированы.

Финал месяца также не обошелся без трагедий. В посёлке Пангоды Надымского района сгорел многоквартирный дом, и 65 человек в одночасье лишились и жилья и имущества. Причина пожара в трехэтажном деревянном доме устанавливается. «Деревяшки» горят на Ямале довольно часто из-за ветхости и замыкания проводки. Глава поселка уверил погорельцев, мол, не бросит несчастных людей на произвол судьбы.

Сюжет о событии: На Ямале сгорел дом — 65 человек лишились жилья

Крещенские морозы порадовали ямальцев ударом до минус 50 градусов по Цельсию. Отгоняя уныние и депрессию, жители Арктического региона устраивали селфи с ледяным фейерверком, ломали шины и катались в валенках на велосипедах.

«Ледяной салют делается просто. Берешь чайник с кипятком на кухне. Выходишь на улицу. И машешь чайником вверх. Капли падают застывшими вмиг», — инструктировали ямальцы друг друга в соцсетях, предлагая еще и глыботворение — полив с балкона из этого же чайника.

А мужчины с Ванкора сняли видео, как на морозе автомобильная камера «ломается, как макароны или сухари». Причем школы и детсады не закрывались. Однако родителей предупреждали, что прогулки несовершеннолетних детей целиком и полностью на их совести.

Сюжет о событии: На Ямале ломают шины, устраивают ледяной салют и крепят к педалям валенки

Большим макроэкономическим событием января в ЯНАО стало подписание 14 января российской группой строительных компаний «ВИС» и китайской China Railway Construction Corporation (CRCC) договора о сотрудничестве в рамках проекта государственно-частного партнерства по созданию железнодорожной линии Бованенково — Сабетта. Данный проект является первым в современной России проектом ГЧП в железнодорожной сфере, реализуется совместно с ПАО «Газпром» и РЖД. Дорога входит в проект Северный широтный ход (СШХ). Данное событие стоило бы отметить не ледяным, а всамделишным фейерверком.

Ранее в сюжете: С крымского моста — на Ямал: строительство Северного широтного хода

Северный широтный ход — это проект по строительству железнодорожной магистрали на Ямале, призванный связать западную и восточную части ЯНАО по линии Обская — Салехард — Надым — Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево, соединив Северную железную дорогу со Свердловской железной дорогой. Главные элементы проекта — это строительство мостового перехода через реку Обь с подходами к нему в районе города Салехарда; строительство железнодорожной линии Салехард — Надым протяженностью 353 км; завершение строительства мостового перехода через реку Надым протяженностью 1,3 км; модернизация железнодорожных участков Надым — Пангоды протяженностью 104 км и Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево на 188 км.