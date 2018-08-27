«Это чудо!» : как выживала 15 дней в ямальской тундре пропавшая девочка

Гыда, Ямало-Ненецкий АО, , 05:38 — REGNUM Состояние девочки, которую спасатели 15 дней искали в ямальской тундре, ближе к удовлетворительному. Она быстро набирает силы и, возможно, 1 сентября будет способна пойти в школу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Тазовской районной больнице.

Напомним, 15-летняя девочка пропала 8 августа 2018 года в Гыданской тундре. Ушла с собаками из стойбища в гости к своему брату. Путь был по ямальским меркам близкий — всего семь километров. Но до места она так и не добралась. Собаки вернулись домой. Родители сперва искали подростка самостоятельно. Обратились к спасателям только 11 августа, когда добрались до связи.

Девочку искали неустанно 15 дней — родственники, спасатели, следователи — на земле и с вертолёта. Надежда найти её живой таяла с каждым днём. Было заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 105 УК РФ («Убийство»).

Её нашли живой 23 августа. Как передаёт телекомпания «Ямал-Регион», девочку обнаружил дядя, когда собирал оленей. Спасатели были рядом — они очередной раз прочёсывали тундру. Измождённая, с ссадинами, простывшая, она хотела спать и покоя.

Заместитель начальника Тазовского ПСО по АСР, ГКУ «Ямалспас» Виталий Павлючков пояснил «Вестям-Ямал», что ребёнка спасла морошка и озерца в Гыданской тундре, вода в которых чище водопроводной. Благоволила выживанию и погода: днём до +20, ночью около +7−8 градусов.

Девочка пообщалась с близкими, которым сообщила о встречах в тундре c росомахой и песцами. Звери её не тронули.

Директор тюменской поликлиники им. Е.М. Нигинского Александр Бухаров назвал в интервью «Ямал-Региону» спасение девочки чудом. Ранее он возглавлял Тазовскую районную больницу и 27 лет проработал на Ямале.

«Меня всегда удивляла, когда я работал в Тазовском районе, когда встречался с пациентами коренной национальности, их выживаемость. Защитная сила организма у тундровика намного выше, чем у пришлого населения».

СУ СКР по ЯНАО свою работу по факту исчезновения девочки в Гыданской тундре не свернуло. На данный момент следствие выясняет, почему у коренных жителей тундры отсутствует спутниковая и иная связь с населёнными пунктами.

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