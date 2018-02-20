На Ямале горят дома: десятки людей лишились жилья

Салехард, , 20:23 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе десятки человек снова лишились жилья. Пожар произошёл в городе Ноябрьске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

Пожар возник в 18:46 по местному времени (16:46 мск) в деревянном доме по улице Изыскателей. К 20:18 открытое горение было ликвидировано, а в 23:50 пожар был потушен. На месте возгорания нашли труп мужчины. Скорее всего, именно в его квартире и начался пожар, охвативший потом кровлю и другие квартиры дома. Ещё один мужчина был доставлен в больницу с переломом лодыжки.

Сейчас пожарные выясняют причины пожара. Проверку ведут и органы СКР. А тем временем более 10 человек лишились жилья. Администрация Ноябрьска предоставила для обогрева граждан автобусы. Это было очень актуально — температура воздуха в Ноябрьске находится на отметке ниже минус 20 градусов. А затем начали думать над тем, как и где разместить оставшихся без дома людей. Вопрос на личный контроль взял глава администрации города Алексей Романов.

В двухэтажном 20-квартирном доме проживали 73 человека, пояснили в мэрии города. Четыре семьи уже вечером 19 февраля разместили в маневренном жилом фонде. На утро 20 февраля ещё две семьи нашли временное жильё. Остальные пока живут у родственников.

У многих жителей в огне сгорело имущество и документы. Зачастую люди выбегали из огня лишь в лёгкой одежде. Чиновники пообещали им материальную помощь. На каждого члена семьи за счёт бюджета Ноябрьска выплатят 20 тысяч рублей, а из окружного бюджета — по 50 тысяч. Но это капля в море. Также помощь погорельцам собирают жители Ноябрьска и всего Ямала. Объявлен сбор средств.

Известно, что этот дом ещё в 2016 году был признан аварийным. Однако его так и не расселили.

Отметим, случившийся вечером 19 февраля пожар не первый на Ямале и даже не самый крупный. Днём 13 февраля сгорел многоквартирный дом в городе Тарко-Сале. Огонь уничтожил 41 квартиру. Два человека погибли. 33 жителя дома, из которых 16 детей, лишились крыши над головой.

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А в ночь на 24 декабря 2017 года сгорел многоквартирный дом в селе Красоселькуп. Погибли женщина и трое детей. Ещё несколько человек попали в больницы. В Красоселькупском районе объявили траур. На 25 и 26 декабря отменили новогодние мероприятия.

Добавим, что этот дом был признан аварийным в 2015 году. Расселить его планировали к 2020-му. Не успели…

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