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На Ямале пропал 64-летний турист из Татарии

Происшествия

Опытный лыжник и турист предпочитает путешествовать в одиночку

На Ямале пропал 64-летний турист из Татарии
Andrei Chugunov
Полярный Урал

Салехард, 26 ноября 2018, 19:28 — REGNUM  На Ямале спасатели ведут поиски пенсионера-путешественника из Татарии Льва Бушуева, который отправился в начале ноября в одиночный поход по Полярному Уралу. Мужчина планировал вернуться домой ещё 16 ноября, был куплен билет, но не выходит на связь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Ямалспасе».

"Пропал Бушуев Лев Семенович, 1954 года рождения. 03.11.2018 должен был выехать маршрутом г. Набережные Челны — Респ. Коми — Ямало — Ненецкий АО. С тех пор его местонахождение не известно», — гласит ориентировка, опубликованная в паблике «Лиза Алерт Ямал».

Лев Бушуев — опытный лыжник и турист, предпочитает путешествовать в одиночку. Но в районе поисков возле посёлка Харп установился мороз ниже минус 30 градусов с ветром. Сотрудники «Ямалспаса» разыскивают пенсионера на снегоходах. Пока безуспешно.

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Исчезновения и поиски людей
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