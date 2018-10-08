В ямальском балке сгорела женщина с ребёнком

Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 12:25 — REGNUM В Ноябрьске сгорел деревянный балок. В огне погибли женщина и ребенок, одного мужчину пожарным удалось спасти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по ЯНАО.

Сообщение о пожаре поступило в 11:20 по местному времени. К 12:00 возгорание ликвидировано. Балок сгорел дотла. На месте происшествия работают дознаватели МЧС России для установления причины пожара.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, на место гибели женщины и ребёнка выехала следственно-оперативная группа. По результатам осмотра места происшествия и установления точных данных о погибших будет принято процессуальное решение.

Отметим, что деревянные строения, которые называют балками, в Ноябрьске горят, как спички. Гибнут люди. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 21 сентября 2018 года в этом ямальском городе сгорел двухэтажный деревянный дом, подлежащий расселению. Погибли два человека, один — в больнице. Предварительно установлено, что причиной пожара стала неисправная электропроводка.

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