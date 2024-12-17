Тунис, 17 декабря, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Одиннадцать российских туристов попали в тюрьму в Тунисе из-за того, что их задержали в особой зоне у границы с Алжиром. Об этом сообщили 17 декабря РБК в посольстве РФ в республике.

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Дипломаты отметили, что россияне отправились с «исследовательски-краеведческими» целями в небольшое поселение Хайдра в провинции Кассерин. При этом ситуация в приграничной зоне остаётся напряжённой из-за присутствия террористических ячеек.

«Этот район находится под особым контролем местных сил безопасности с учётом того, что там располагаются объекты чувствительной для Туниса инфраструктуры, в том числе находящиеся в ведении министерства обороны республики», — добавили в посольстве.

Сотрудники дипмиссии встретились с местными властями, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. В отношении россиян, помещённых в тюрьму Морнагия (Mornaguia), проводятся следственные действия. Ожидается, что в ближайшее время власти назначат дату первого судебного заседания по делу туристов.

Самочувствие россиян удовлетворительное, на условия содержания они не жалуются. В тюрьме их посетил российский вице-консул, говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум, в начале ноября 11 туристов из России отправились в Хайдру, чтобы посмотреть развалины античного города. Через несколько дней связь с ними пропала. Позже выяснилось, что россиян по какой-то причине задержали, а затем поместили в тюрьму Морнагия. Это учреждение не раз упоминалось в докладах международных правозащитных организаций из-за информации о пытках и жестоком обращении с заключёнными.