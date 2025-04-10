В Тунисе освободили 11 граждан России, задержанных в 2024 году
Адвокат: суд Туниса освободил 11 задержанных в ноябре 2024 года россиян
Москва, 11 апреля, 2025, 01:05 — ИА Регнум. Следственный судья Туниса принял решение об освобождении 11 россиян, которые были задержаны полицией республики в ноябре 2024 года. Об этом сообщила ТАСС адвокат нескольких задержанных Олфа Хаджри.
«Они официально освобождены», — заявила она 10 апреля.
Других подробностей адвокат не сообщила.
Российские дипломаты в Тунисе эту информацию ещё не комментировали.
По информации местных СМИ, решение об освобождении принято в результате следствия, в ходе которого была доказана непричастность россиян к терроризму.
Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2024 года российские туристы отправились в Хайдру, чтобы посетить развалины античного города. Через несколько дней связь с ними пропала. Позже выяснилось, что их арестовали, а затем поместили в тюрьму «Морнагия».
17 декабря в посольстве РФ заявили, что туристы попали в тюрьму из-за того, что их задержали в особой зоне у границы с Алжиром. Дипломаты сообщили, что этот район находится под особым контролем местных сил безопасности из-за присутствия там террористических ячеек.
Дипломаты также отмечали, что самочувствие россиян удовлетворительное, на условия содержания они не жалуются. 30 января в посольстве РФ в Тунисе сообщили, что задержанных подозревают в причастности к терроризму. Отмечалось, что всех неоднократно допрашивали следователи, но обвинения пока не предъявлены. Не исключалось, что дело может быть переквалифицировано по менее тяжёлому основанию.
Граждане РФ находились в пяти разных пенитенциарных учреждениях, всем им предоставили адвокатов и переводчиков, уточняли российские дипломаты.
В марте родственник одного из задержанных сообщал, что доступ к ним значительно усложнился, а установить с ними связь практически невозможно.