Москва, 11 апреля, 2025, 01:05 — ИА Регнум. Следственный судья Туниса принял решение об освобождении 11 россиян, которые были задержаны полицией республики в ноябре 2024 года. Об этом сообщила ТАСС адвокат нескольких задержанных Олфа Хаджри.

Dacoslett~commonswiki Проспект в Тунисе

«Они официально освобождены», — заявила она 10 апреля.

Других подробностей адвокат не сообщила.

Российские дипломаты в Тунисе эту информацию ещё не комментировали.

По информации местных СМИ, решение об освобождении принято в результате следствия, в ходе которого была доказана непричастность россиян к терроризму.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2024 года российские туристы отправились в Хайдру, чтобы посетить развалины античного города. Через несколько дней связь с ними пропала. Позже выяснилось, что их арестовали, а затем поместили в тюрьму «Морнагия».

17 декабря в посольстве РФ заявили, что туристы попали в тюрьму из-за того, что их задержали в особой зоне у границы с Алжиром. Дипломаты сообщили, что этот район находится под особым контролем местных сил безопасности из-за присутствия там террористических ячеек.

Дипломаты также отмечали, что самочувствие россиян удовлетворительное, на условия содержания они не жалуются. 30 января в посольстве РФ в Тунисе сообщили, что задержанных подозревают в причастности к терроризму. Отмечалось, что всех неоднократно допрашивали следователи, но обвинения пока не предъявлены. Не исключалось, что дело может быть переквалифицировано по менее тяжёлому основанию.

Граждане РФ находились в пяти разных пенитенциарных учреждениях, всем им предоставили адвокатов и переводчиков, уточняли российские дипломаты.

В марте родственник одного из задержанных сообщал, что доступ к ним значительно усложнился, а установить с ними связь практически невозможно.