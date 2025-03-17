Тунис, 18 марта, 2025, 02:31 — ИА Регнум. Доступ к задержанным в ноябре 2024 года в Тунисе россиянам значительно усложнился, а установить с ними связь практически невозможно. Об этом сообщил родственник одного из задержанных.

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«К моему большому сожалению, на текущий момент каких-то новостей сейчас нет, о состоянии здоровья наших ребят также информации нет», — приводит «РИА Новости» слова родственника одного из задержанных.

Он отметил, что трудности с установлением связи с задержанными обусловлены тем, что чиновник, ответственный за посещение заключенных, ушел в отпуск. Помимо этого, в Тунисе в настоящее время действует священный для мусульман месяц Рамадан — соответственно, условия для задержанных стали хуже.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года российские туристы отправились в Хайдру, чтобы посетить развалины античного города. Через несколько дней связь с ними пропала. Позже выяснилось, что их арестовали, а затем поместили в тюрьму «Морнагия».

17 декабря в посольстве РФ заявили, что граждане России попали в тюрьму из-за того, что их задержали в особой зоне у границы с Алжиром. Дипломаты сообщили, что этот район находится под особым контролем местных сил безопасности из-за присутствия там террористических ячеек.

Дипломаты также отмечали, что самочувствие граждан России удовлетворительное, на условия содержания они не жалуются. 30 января в посольстве РФ в Тунисе сообщили, что задержанных россиян подозревают в причастности к терроризму. Отмечалось, что всех задержанных неоднократно допрашивали следователи, но обвинения пока не предъявлены. Не исключалось, что дело может быть переквалифицировано по менее тяжёлому основанию.

Граждане РФ находятся в пяти разных пенитенциарных учреждениях, всем им предоставили адвокатов и переводчиков, уточняли российские дипломаты.