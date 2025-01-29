Москва, 29 января, 2025, 03:19 — ИА Регнум. Задержанные осенью 2024 года в Тунисе 11 россиян теперь находятся в трёх различных тюрьмах страны. Об этом «РИА Новости» сообщил брат одного из туристов.

Habib M’henni Развалины в Тунисе

Отмечается, что так толком не выяснилась причина задержания российских туристов. Неизвестно также и то, почему задержанных всё время перевозят из одной тюрьмы в другую.

«Сейчас брат находится в городе Бурдж аль-Амери (Borj El Amri). По последним данным, ребята сидят в Морнагии, Бурдж аль-Амери и Бебелли (Belli près de Grombalia). Как у них там всё устроено и что будет завтра, неизвестно», — добавил родственник.

По словам собеседника, он не знает о состоянии других задержанных, с ними он не контактировал.

Как сообщало ИА Регнум, в начале ноября российские туристы отправились в город Хайдру, чтобы посетить развалины античного города. Через несколько дней связь с ними пропала. Позже выяснилось, что их арестовали, а затем поместили в тюрьму Морнагия. Отмечается, что это учреждение не раз упоминалось в докладах международных правозащитных организаций из-за информации о пытках и жестоком обращении с заключёнными.

Президенту Туниса Каису Саиду направила письмо невеста одного из 11 задержанных туристов с просьбой освободить её жениха и друзей. Об этом стало известно 10 января. Девушка направила его главе государства через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF), подчеркнув, что условия содержания россиян в тюрьме вызывают у неё серьёзные опасения. По её словам, в камерах нет ни кроватей, ни матрасов, отсутствуют тёплые вещи и средства личной гигиены, а также есть проблемы с горячей водой.

17 декабря в посольстве РФ в республике заявили, что граждане России попали в тюрьму из-за того, что их задержали в особой зоне у границы с Алжиром. Дипломаты сообщили, что этот район находится под особым контролем местных сил безопасности из-за присутствия там террористических ячеек. На данный момент ведётся расследование для выяснения всех обстоятельств.

В посольстве также отметили, что самочувствие граждан России на данный момент удовлетворительное, на условия содержания они не жалуются. Они ожидают, что в ближайшее время власти назначат дату первого судебного заседания по делу.