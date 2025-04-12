Москва, 12 апреля, 2025, 20:54 — ИА Регнум. Россиянин, освобождённый 11 апреля из тюрьмы Туниса, рассказал об условиях содержания. По словам мужчины, условия были ужасны, в заключении его и других граждан РФ содержали как «особо опасных преступников».

Григорий Сысоев/РИА Новости

«Мы вообще в тюрьме находились под статусом «особо опасный преступник», когда ты заходишь в камеру, охранник это объявляет, с тобой нельзя общаться», — передаёт его слова «РИА Новости».

Россиянин отметил: условия содержания иностранцев в тунисской тюрьме были хуже, чем для обычных граждан. У таких заключённых нет возможности видеться с близкими и принимать передачи, также запрещены любые звонки и письма.

Ранее освобождённый россиянин рассказал, что группу туристов из РФ задержали в Тунисе за то, что у них на окне вместо занавески была картонка. Кто-то из местных жителей посчитал это опасным и обратился в полицию. Российских граждан заподозрили в причастности к терроризму и шпионажу.

12 апреля первая группа из 11 граждан РФ, ранее освобождённых из-под стражи в Тунисе, прибыла в Москву. Днём ранее следственный судья Туниса принял решение об освобождении туристов. По информации местных СМИ, в ходе следствия была доказана непричастность россиян к терроризму.

В ноябре 2024 года туристы из РФ отправились в Хайдру, чтобы посетить развалины античного города. Спустя несколько дней связь с ними пропала. Позже выяснилось, что их арестовали, а затем поместили в тюрьму «Морнагия».

В декабре того же года в российском посольстве в Тунисе заявили, что россияне были задержаны в особой зоне у границы с Алжиром. Дипломаты сообщили, что этот район находится под контролем местных сил безопасности из-за присутствия там террористических ячеек. 30 января в посольстве заявили, что задержанных подозревают в причастности к терроризму.