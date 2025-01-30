Тунис, 30 января, 2025, 15:29 — ИА Регнум. Задержанных в Тунисе граждан России подозревают в причастности к терроризму, сообщили в четверг, 30 января, в посольстве РФ в Тунисе.

Посольство России в Тунисской республике

11 российских туристов были задержаны в Тунисе в ноябре 2024 года и позднее арестованы.

«Основанием для задержания соотечественников по-прежнему остаются подозрения в причастности к террористической деятельности. По данным правоохранителей, у задержанных обнаружили «оборудование, не соответствующее заявленным туристическим целям», — сообщили «РИА Новости» в посольстве.

Рассмотрение дела усложняется тем, что много времени уходит на обработку и перевод на арабский язык аудиовизуальных материалов, имеющихся в распоряжение правоохранителей, сказано в сообщении.

Всех задержанных неоднократно допрашивали следователи, но обвинения пока не предъявлены. Не исключено, что дело может быть переквалифицировано по менее тяжёлому основанию, сказано в сообщении.

Граждане РФ находятся в пяти разных пенитенциарных учреждениях, их самочувствие удовлетворительное, всем им предоставили адвокатов и переводчиков, отметили дипломаты.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2024 года российские туристы отправились в Хайдру, чтобы посетить развалины античного города. Через несколько дней связь с ними пропала. Позже выяснилось, что их арестовали, а затем поместили в тюрьму «Морнагия».

17 декабря в посольстве РФ заявили, что граждане России попали в тюрьму из-за того, что их задержали в особой зоне у границы с Алжиром. Дипломаты сообщили, что этот район находится под особым контролем местных сил безопасности из-за присутствия там террористических ячеек.

Дипломаты также отметили, что самочувствие граждан России удовлетворительное, на условия содержания они не жалуются. Позднее невеста одного из 11 задержанных направила письмо президенту Туниса Каису Саиду с просьбой освободить её жениха и друзей.