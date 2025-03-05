Брюссель, 5 марта, 2025, 13:45 — ИА Регнум. Экстренный саммит Евросоюза 6 марта пройдет в контексте изменившейся позиции Соединенных Штатов Америки по Украине. Об этом 5 марта в преддверии встречи заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

РИА Новости/Алексей Витвицкий

«Контекст экстренного саммита: ситуация на Украине с учетом позиции США, которая изменилась. Это отправная точка», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, в конце февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что главы МИД стран не смогли согласовать проект военной помощи Украине на 2025 год. Тем не менее детали инициативы и объемы финансирования киевского режима было решено обсудить на экстренном саммите лидеров Евросоюза 6 марта. Также стало известно, что встреча пройдет с участием главы киевского режима Владимира Зеленского.

1 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз на экстренном саммите в Брюсселе, скорее всего, одобрит выделение Украине финансирования на сотни миллиардов евро. По словам французского политика, цель саммита — усиление поддержки Киева.

Опасения Европы из-за положения Украины связаны с приостановкой США поддержки ВСУ. 4 марта около 4:30 мск военная помощь Украине от США прекратилась. При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что решение о том, возобновят ли США военную помощь Украине, зависит только от президента США Дональда Трампа.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский в присутствии журналистов устроил перепалку с Трампом, когда последний потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры и заявил, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский, в свою очередь, высказался против прекращения огня и перемирия.

Он также попытался возражать главе Белого дома и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, позволив себе при этом даже нецензурную брань. После этого в США предложили Зеленскому либо извиниться за перепалку в Овальном кабинете, либо уйти в отставку.

Позже стало известно, что Зеленский отправил Трампу письмо, в котором выразил готовность к переговорам.

Между тем премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Макрон выразили готовность уже на следующей неделе поехать в Вашингтон вместе с Зеленским. Источники в правительстве Британии заявили газете Daily Mail, что Лондон «на всех уровнях» принимает меры, призванные убедить американскую сторону возобновить оказание военной помощи Украине.