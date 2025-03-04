Вашингтон, 4 марта, 2025, 11:38 — ИА Регнум. Военная помощь Украине от США прекратилась в районе 4:30 мск 4 марта. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на источник.

AP/TASS

«Поставки на Украину были прекращены около 3:30 утра (4:30 мск)», — говорится в материале.

Источник подчеркнул, что приостановка нужна для того, чтобы пересмотреть помощь и понять, способствует ли она решению конфликта. При этом собеседник агентства не стал раскрывать, сколько продлится приостановка военной поддержки Украины.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 3 марта представитель Белого дома подтвердил приостановку оказания всей американской помощи Украине президентом США Дональдом Трампом. Он уточнил, что американский лидер «сфокусирован на мире» в этом вопросе.

Ранее в этот же день советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц отметил, что военная помощь США Украине и терпение американцев не безграничны. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что американские граждане устали оплачивать нужды обороны Украины и финансировать конфликт.

Глава киевского режимаВладимир Зеленский 28 февраля в присутствии журналистов устроил перепалку с Трампом в Белом доме, когда президент США заявил о неминуемости мирных переговоров, отметив, что в противном случае Вашингтон «умывает руки». Зеленский, в свою очередь, выступил против прекращения огня и перемирия. Он также пытался возражать главе Белого дома и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, позволив себе даже нецензурную брань.

При этом президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал, что никакие иностранные вооружения не способны изменить ход спецоперации на Украине, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте.