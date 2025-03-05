Лондон, 5 марта, 2025, 10:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон выразили готовность уже на следующей неделе поехать в Вашингтон вместе с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом 4 марта написала британская газета Daily Mail.

Justin Tallis/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон

«Кир и Эммануэль Макрон готовы поехать в Вашингтон с Зеленским уже на следующей неделе, чтобы представить [президенту США Дональду] Трампу единый фронт по этому плану (урегулирования на Украине. — Прим. ред.)», — говорится в публикации.

Источники в правительстве Британии заявили изданию, что Лондон «на всех уровнях» принимает меры, призванные убедить американскую сторону возобновить оказание военной помощи Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля в Овальном кабинете Белого дома произошла встреча президента США с главой киевского режима. Американский лидер заявил о неминуемости мирных переговоров, а Зеленский высказался за продолжение боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Лидер киевского режима также попытался возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и при этом даже позволил себе нецензурные слова.

Агентство Reuters позднее сообщило, что около 4:30 мск 4 марта военная помощь Украине со стороны США была прекращена.

Президент США 4 марта в ходе выступления в конгрессе рассказал, что получил от главы киевского режима письмо, в котором тот заявил о готовности сесть за стол переговоров о «долгосрочном мире» на Украине «как можно скорее». Трамп добавил, что неустанно работает над завершение конфликта на Украине и хочет его завершить.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 4 марта назвал решение главы Белого дома о приостановке американской военной помощи Украине шагом к мирному урегулированию конфликта. Он уточнил, что европейские страны попытаются каким-то образом компенсировать Киеву отказ Вашингтона от поставок оружия на Украину.