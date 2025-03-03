Вашингтон, 3 марта, 2025, 13:25 — ИА Регнум. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому необходимо либо извиниться за перепалку с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, либо уйти в отставку. Об этом 2 марта написала американская газета The Washington Post.

Jim LoScalzo — Pool via CNP/Global Look Press

По словам автора публикации, американский лидер в сложившейся ситуации может проявить великодушие и указать путь к примирению, когда Зеленский извинится, и его позовут в Белый дом для подписания договора по полезным ископаемым Украины, после чего главе киевского режима простят произошедшее в Овальном кабинете.

Отмечается, что пока Зеленский отказывается от признания своей вины в произошедшем, заявляя, что якобы не сделал ничего плохого, однако это не может продолжаться в течение долгого времени.

«Либо Зеленский должен извиниться и загладить свою вину, либо он должен уйти в отставку и позволить сделать это кому-то другому», — говорится в материале.

Автор статьи назвал поведение главы киевского режима на встрече с Трампом последствием усталости за три года военных действий, однако признал, что вести себя подобным образом на мировой арене непозволительно.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля в Белом доме состоялась встреча Трампа с Зеленским, в ходе которой президент США заявил о «неминуемости» перемирия в украинском конфликте. В свою очередь глава киевского режима настаивал на продолжении боевых действий и заявил, что украинская сторона не будет принимать перемирия без «гарантий безопасности» от США.

Помимо этого, Зеленский попытался возражать американскому лидеру и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, даже позволив себе нецензурную брань. После этого Трамп выгнал главу киевского режима и не стал подписывать с Украиной соглашение о полезных ископаемых.

Газета The New York Times 3 марта написала, что президент США хочет провести встречу с членами своей команды по национальной безопасности для рассмотрения и, вероятно, принятия ряда мер в отношении Украины. Отмечалось, что в число таковых может быть включена возможность прекращения американской военной помощи Киеву.

Зеленский 2 марта заявил, что Украина и США якобы смогут вернуться к конструктивным отношениям после разрешения скандала в Белом доме. Ранее он отметил, что до подписания мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине еще очень-очень далеко.

Позднее в этот же день главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что после конфликта Зеленского в Белом доме с руководством США у него остался только путь от психбольницы до тюрьмы. Она подчеркнула, что глава киевского режима вел себя на встрече с Трампом как отпетая свинья.